Sber banka: Smatramo da je dokument lažan VIDEO FOTO

Shodno izvršenim analizama i prikupljenim informacijama te potvrdama koje smo dobili, smatramo da je dokument lažan, saopštava to služba za komunikacije Sber banke nakon što je BN portal objavio dokument koji navodno prikazuje stanje računa Igora Dodika u Sber banci u Rusiji.

"Shodno izvršenim analizama i prikupljenim informacijama te potvrdama koje smo dobili, smatramo da je dokument lažan", kažu iz Sber banke.

ATV je u posjedu originalnih dokumenta koji su upotrijebljeni u svrhu diskreditacije sina predsjednika Milorada Dodika. Jedan originalni dokument glasi na ime Vladimira Jevgeneviča Čašina iz Tomska iz Sibira koji je više od tri i po hiljade kilometara udaljen od Moskve. Još tri dokumenta, koji su u posjedu ATV-a, korišćeni su kako bi se napravio jedan laćni na ime Igora Dodika.

Sve to, utvrdila je stručna ekspertiza u Sber banci. Kao osnov za lažiranje dokumenta, iskorišten je ugovor koji je firma Vladimira Jevgeneviča Čašina Kristal - sklopila sa Sber bankom još 2007. godine.

Ime "Kristal" je izbrisano i u lažnom dokumentu ubačeno ime firme "Fruit eko" iz Laktaša.

Da se radi o falsifikatu, potvrđuje i analiza koju su izvršili stručnjaci, nema sumnje, kažu vještaci, da je tekst nekog dokumenta korigovan. Ime bankara koji je otvorio račun klijentu, netačno je. To ime je u ženskom, a ime po ocu u muškom rodu.

Na kraju prvog dokumenta, piše i adresa firme za stanogradnju iza koje navodno stoji Igor Dodik. Na toj adresi, nalaze se samo stambene zgrade. Prema važećem ruskom zakonodavstvu, firma ne može da se otvori i registruje u stambenom kompleksu. Igor Dodik poručuje da je sve ovo potvrda da je sve što je danas objavljeno na portalu BN televizije, notorna laž.

"Meni je stvarno žao što postoje ljudi koji se bave ovakvim stvarima, montažama i koji, pritom, to vrlo nevješto rade. Ja želim da kažem da je ovo jedna bezočna laž o meni i mojoj porodici koju pokušavaju već duže vrijeme da oblate. Ja ću svakako da iskoristim svoje pravo i da tužim sve one koji su to izmislili i koji su prenijeli ovu informaciju. Odlučno još jednom demantujem sve navode koji su se pojavili danas oko mene i računa u Rusiji", kaže Dodik.

Štednog računa jednako je sporna, utvrdili su u Sber banci utvrđeno je da je na lažnom dokumentu pečat koji ova banka ne koristi već godinama. Radi se o potvrdi o stanju štednog računa, na kome ima oko 17 miliona maraka. Na jednom te istom papiru koji je lažiran, navedena su tri različita računa koji se ne poklapaju ni sa brojem koji je naveden u lažiranom ugovoru o otvaranju računa.

Stručnjaci koje smo pitali zaključuju da nigdje nema ni potpisa klijenta, ni u ugovoru ni u potvrdi, tako da je jasno da su lažirani, a da je falsifikat jako lošeg kvaliteta i amaterski urađen.

