Najniža plata u Srpskoj treba da bude veća od 500 maraka, iznosa koji je juče ponudio SNSD, poručuje Ranka Mišić, predsjednik Saveza sidnikata RS.

Njen prijedlog je 600 maraka, i u dva koraka da se dođe do tog iznosa. Iz Unije udruženja polodavaca odgovaraju da se sindikat služi čistim populizmom i da su izgubili svaku vezu sa radnicima. Poslodavci i Vlada, kao socijalni partneri, nemaju izbora, jer se plate moraju povećati kaže Ranka Mišić.

"Mi računamo na to, ukoliko se ne dogovorimo, da Vlada Republike Srpske koja je odgovorna za ekonomski i socijalni položaj svih građana u RS, prihvati naš zahtjev i prvi korak je 550 maraka, a drugi korak je 600 maraka. Očekujemo da nastavimo pregovore i da nađemo rješenje koje će dovesti do tih 600 maraka. Ne očekujemo da će se to desiti u ovoj godini", kaže Ranka Mišić, predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske.

Vodimo se evropskim normama, koje kažu da najniža plata treba da bude oko 50 odsto prosječne plate. Prosječna plata u Srpskoj je 910 maraka, tako da je Vladin prijedlog najniže plate od 500 maraka, realan i prihvatljiv kažu u Uniji poslodavaca Srpske.

"Evidentno je da plate rastu, evo zadnjih sedam-soam mjeseci su porasle 7 odsto.Na taj način je dokazana ulog asindiakta na rast plata nije nikakav, prema tome psolodavci dižu palte bez obzira i na pregovre sa Vladom i na pregovore sa Sindikatom", kaže Saša Trivić, iz Unije udruženja poslodavaca Republike Srpseke.

Rast najniže plate je važan jer će postaći povećanje plata u realnom sektoru, kažu u sindikatu. Socijalni partneri bi tek trebali da razgovaraju na ovu temu.

Svoj prijedlog o povećanju plata javnosti je predstavio SNSD. Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske i potpredsjednik SNSD-a, kaže da je njihovo povećanje plata od od pet do 20 odsto, zasnovano na realnoj računici.

"Tu radnu grupu čine ljudi koji znaju stanje budžeta u prethodnom periodu i nije bilo nikakavih problema da se to definiše. Nakon toga to će postati formalni prijedlog Vlade. Očekujemo podršku ministara SNSD-a, ali i drugih, bez obzira iz koje političke partije dolaze, da će to biti politika plate za narednu godinu. Tokom ove godine moraju se napraviti sve pretpostavke usvojiti, promijeniti zakoni, usvojiti sve što je neophodno na Vladi, poslati u parlament. Sredstava će se naravno, obezbijediti iz budžeta. vi ste čuli juče da je to negdje oko 65 miliona dodatnih sredstava koja će se obezbijediti", kaže Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Željka Cvijanović smatra da će povećanja plata od 1. januara u većini biti usmjeren ka porodicama te doprinijeti boljem životnom standardu, što bi moglo podstaći demografsku obnovu Srpske.