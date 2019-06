Savez Roma više neće biti dio republičkog Saveza nacionalnih manjina

Savez Roma Republike Srpske, koji predstavlja 16 gradskih i opštinskih udruženja, više neće biti dio republičkog Saveza nacionalnih manjina, odluka je Upravnog odbora romskog Saveza. Kažu, njih se ništa ne pita, a žele i više mjesta u rukovodećim strukturama.

Muči ih i to što, kako kaže predsjednik Saveza Aleksandar Mašić, njihovi projekti nisu adekvatno podržani od republičkih institucija. I novca je malo, tu ih oštećuje zajednički Savez, kaže Ramo Salešević potpredsjednik romskog Saveza. Demanti stiže iz Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske.

Odgovaraju, tvrdnje nisu tačne. Nije lijepo pljunuti u tanjir iz koga se jede, poručuje im predsjednik Saveza nacionalnih manjina Franjo Rover. U Savezu su svi jednaki. Kaže, Romi svoj Savez nisu mogli iščlaniti, kada i nije bio dio republičkog Saveza nacionalnih manjina.

Pravo na članstvo imaju samo Udruženja, pa su tako Mašić i Salešević mogli istupiti samo u ime svojih Udruženja, a ne svih Roma. Kako god bilo, u Savezu nacionalnih manjina su razočarani ovim potezom.

“Kao čovjeka malo me vrijeđa, jer znam šta sam, lično ja od kada sam predsjednik Saveza, šta sam učinio, zajedno sa gospodinom Mašićem za Rome. Mi znamo koliko je Roma zbrinuto. Da li je to dovoljan broj, o tome se može diskutovati, ali znamo da su lokalne zajednice izlazile u susrete, davale placeve, infrastrukturu,... Mnogo se izlazi u susret i sada nešto reći da se ne dobija, a imamo na terenu drugačiju sliku, to je stvarno ružna priča”, kaže Franjo Rover, predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske.

Zahtjevao je Mašić da predloženi romski kandidat bude predsjednik Savjeta nacionalnih manjina u Narodnoj skupštini Republike Srpske, odgovor nije bio onakav kakav je očekivao, tvrdi Rover.

Kaže, neće nikome štimati pozicije, sve i da može. Ovi potezi su, tvrdi, povučeni iz revolta. Imali su priliku da predlože svog kandidata za člana Savjeta, to su odbili. U Savezu ima još udruženja Roma, pa je za člana imenovan Nenad Mirković iz Prnjavora. Savez nacionalnih manjina, pored romskih, okuplja i udruženja Čeha, Italijana, Jevreja, Mađara, Makedonaca, Njemaca, Poljaka, Slovenaca, Slovaka i Ukrajinaca.