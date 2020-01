Savčić za ATV: Deveti januar je iznuđena odluka srpskog naroda

"Provokacija je blaga riječ za izmišljenje tvrdnje ili navode, koje neka bošnjačka udruženja iznose u vezi sa 9. januarom. Deveti januar nije početak agresije, niti bilo kakvog zločina na prostoru BiH. To je iznuđena odluka srpskog naroda, kako bismo zaštitili narod i vjekovne teritorije na kojima živimo. Prije toga urađeno je sve što su demokratska načela i principi nalagali, i kada je sve to palo u vodu, mi nismo imali drugog izbora nego to što je urađeno. Ali i to je urađeno na miran i dostojanstven način", izjavio je Milomir Savčić, predsjednik BORS-a, gostujući u Centralnim vijestima ATV-a.