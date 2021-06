Savčić za ATV: Borci nezadovoljni radom pojedinih lokalnih, opštinskih i gradskih organizacija

Nakon što smo krenuli u proces račišćavanja onih koji su samoizabrani na čelu lokalnih, opštinskih i gradskih boračkih organizacija, dogodilo se to, da su pojedini zatražili moju smjenu, rekao je ovo predsjednik BORS-a Milomir Savčić, gostujući u emisji ATV-a "Pitamo za vas".

"Suština je u tome da je u posljednje vrijeme vrlo izraženo nezadovoljstvo boraca radom lokalnih, opštinskih i gradskih boračkih organizacija. Vrlo često, gotovo svakodnevno dobijamo primjedbe, pisma, zahtjeve da se nešto promijeni, a pogotovo se primjedbe odnose na regularnost izbora u boračkim organizacijama. Javnosti je dobro poznato da su određena lica već decenijama na čelu opštinskih, gradskih boračkih organizacija. I to ne bi bilo toliko sporno, mada statut ograničava mandat, da su na tim pozicijama poslije sprovedenih regularnih izbora. To je razlog nezadovoljstva, što godinama jedni te isti ljudi koji su samoizabrani, nalaze se na čelu lokalnih, opštih ili gradskih boračkih organizacija, delegiraju svoje predstavnike u Skupštini BORS-a. Kada smo krenuli u proces račišćavanja takvih stvari, e onda je došlo do toga da traže moju smjenu", rekao je za Milomir Savčić.

Pojedini članovi govore da stoje podjele u BORS-u.

"Na posljednjoj Skupštini BORS-a, bila su predviđena sva tekuća pitanja. Među ostalima, i stanje u BORS-u. Grupa boraca na protekloj Skupštini, izbjegla je raspravu na tu tačku i odlučila da napusti istu. Ali moram reći, da se tu radi o odbrani ličnog interesa", dodao je Savčić.

Predsjednik Regionalnog odbora za Sarajevsko-romanijsku regiju Boračke organizacije Republike Srpske (BORS) Željko Lalić, kazao je nakon Skupštine na Jahorini, da nema opravdanja kada neko napusti Skupštinu. Nema potrebe za tim, jer se tu rješavaju pitanja značajna za 14.000 najugroženijih naših saboraca koji nemaju primanja.