Savčić: Vlada prepoznaje potrebe boračke populacije

Nakon dužeg vremena čekanja, zahtjeva i prijedloga Boračke organizacije, na prijedlog premijera Radovana Viškovića, Vlada Republike Srpske je na posljednjoj sjednici usvojila konkretne mjere pomoći boračkim kategorijama, gdje će kroz uvećanje predviđenog budžeta radna mjesta biti obezbjeđena za 1.197 djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida.

- Upravo onim boračkim kategorijama, kojima egzistencijalna pitanja nisu riješena mjesečnim primanjima po osnovu kategorizacije invaliditeta i smatraju se radno sposobnom populacijom, siguran način zaposlenja znači i socijalno zbrinjavanje i poboljšanje materijalnog statusa - rekao je za banjaluka.net Milomir Savčić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske.

On je istakao da je zbog brojnosti boračkih kategorija veoma teško generalizovati njihovo trenutno stanje, te da Boračka organizacija ne može biti zadovoljna položajem boraca sve dok postoji i jedan borac izuzetno lošeg materijalnog i socijalnog statusa.

Ipak, naglašava da je buđenje svijesti nadležnih organa po ovom pitanju primjetna, te da se nada da će konkretni prijedlozi BORS-a i u narednom periodu nailaziti na razumjevanje državnih institucija.

- Radi se o izuzetno brojnoj populaciji sa preko 215.000 kategorisanih boraca, tako da u okviru tog velikog broja imamo nesumnjivo nemali procenat onih koji su u dobrom položaju, koji imaju obezbijeđena radna mjesta, redovna primanja i dodatke koji su iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

Ali, nama kao organizaciji najveći problem predstavlja, a i mislim i društva u cjelini, dio boraca koji nije imao mogućnost da dođe do zaposlenja ili da na drugi način obezbijedi jednu stabilnu, materijalnu i finansijsku situaciju. Zbog toga činimo niz napora i prijedloga. Nije samo stvar konstatovati stanje, nego je poželjno, potrebno i doprinosi bržem rješavanju, ukoliko imamo i konkretne prijedloge kako određene kategorije rješavati - rekao je Savčić.

Komentarišući realizaciju programa zapošljavanja boračkih kategorija od prošle godine, Savčić je pohvalio spremnost Vlade na realizaciju takvog projekta. On je pozvao sve boračke kategorije da iskoriste priliku i kroz program "Zajedno do posla" riješe jedno od osnovnih egzistencijalnih pitanja.

- Ne samo u odnosu na prošlu godinu nego i ranije godine vidimo da je dato težište i pokazana je odgovornost Vlade da se ovaj problem riješava. Sredstva su povećana za 60 odsto, a time i broj mogućih korisnika. Sredstva za samozapošljavanje biće odobrena svima iz reda boračkih kategorija, za razliku od prošlih godina kada to nije bio slučaj. Normalno je da moraju da ispunjavaju osnovne uslove, kao što je biznis plan koje su dužni dostaviti fondu. Nema nikakvih izuzetaka, partijskih i drugih, sve što je evidentirano biće odobreno - naglasio je Savčić.

On je istakao da je veoma bitno da briga o borcima ne ostane samo na priči i obećanjima, nego da se realizacijom konkretnih mjera ljudima koji su učestvovali u stvaranju Republike Srpske vraća nada da će se u dogledno vrijeme rješiti i njihovi problemi.

- Nisu to samo odluke i mjere Vlade koje su donesene ove sedmice, relizovan je i dio ostalih zahtjeva boračke populacije, ali i dalje ostaje dio problema koji je u fazi analize. Prije deset dana sa premijerom sam razgovarao o tim pitanjima i on je izdao dodatni nalog Ministarstvu rada i boračko - invalidske zaštite da se napravi analiza najugroženijih kategorija, odnosno demobilisanih boraca bez posla. Bitno je da se dođe do konkretnih podataka o broju onih kojima je neophodna pomoć države i u kom obliku - nalasio je Savčić.

U nekom ranijem periodu, naglašava, pronađen je modul da borci koji imaju 65 godina starosti, a nisu imali 15 godina staža, da im se uveća duplo ratni staž, kako bi ostvarivali prava na mjesečna primanja u iznosu najniže penzije.

Saradnjom sa resornim Ministarstvom i djelovanjem boračkih udruženja na lokalnom nivou je zadovoljan i ističe da su raznim oblicima organizovanja jednom nemalom broju boraca, kroz rekonstrukciju postojećeg smještaja ili izgradnjom novog, uspjeli riješiti stambeno pitanje.

Inicijativa "Stvaraoca Republike Srpske" nehumana i nepravedna

Inicijativa sa kojom su predstavnici Asocijacije "Stvaraoci" nedavno izašli u javnost smatram nerealnom, nehumanom i nepravednom, istakao je Savčić.

- Zaista mi je istinski žao što je jedna takva inicijativa uopšte došla pred javnost, jer na tako ekstremno različit način se ne mogu rješavati pitanja svih nas koji smo učestvovali u stvaranju Republike Srpske. Kao profesionalno vojno lice tokom rata imao sam primanja u iznosu od nekoliko maraka i sada bi trebalo da zahtijevam da mi to neko nadoknadi? Mislim da takvi zahtjevi nisu realni i da je ta inicijativa mrtva.

Slažem se da i tim ljudima iz reda prvog saziva Skupštine Republike Srpske i poslanicima, ministrima iz ratnog perioda i članovima Predsjednštva, kao i borcima, treba obezbijediti osnovne životne uslove ukoliko je ugroženi, ali u većini to nije slučaj. Inicijativa je uvrijedljiva za dobru kategoriju, ne samo boraca nego i stanovništva koje je bilo na ovim prostorima tokom rata - rekao je Savčić.

U narednom periodu očekuje se analiza zahtjeva koji su upućeni prema nadležnim organima, a koji su usmjereni na poboljšanje materijalnog i socijalnog statusa boračkih kategorija, zaključuje Savčić.