Savanović: Najbolji su životima platili našu slobodu

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović poručio je danas na obilježavanju 26 godina od odbrane Gradiške i Srpske od agresije hrvatske vojske, da Republiku Srpsku treba čuvati kako zjenicu oka i uvijek se sjećati boraca koji su junački dali živote boreći se za slobodu.

Savanović je istakao da su 8. avgusta 1992. godine srpski borci branili Gradišku i Republiku Srpsku i bili vođeni snagom svoga duha i vjere prema slobodi.

"U toj borbi 16 naših najboljih je platilo slobodu svojim životima. Oni su junački dali život za slobodu i zato mi danas imamo Republiku Srpsku koju moramo čuvati kako zjenicu oka", naglasio je Savanović.

On je istakao da je srpski narod zapadno od Drine danas živi u Republici Srpskoj koja je uslov njihovog biološkog opstanka.

Savanović je podsjetio da je srpski narod dao velike žrtve za slobodu i u Prvom i Drugom svjetskom ratu.

"Naši neprijatelji ne miruju, fašizam nije mrtav, on pomalo zaspi, ali se i budi. Moramo biti svjesni te činjenice, moramo biti ekonomski jaki i ujedinjeni oko nacionalog pitanja, a to je Republika Srpska", naglasio je Savanović.

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da je Srpska poginulim borcima i stvaraocima Srpske i dalje puno toga dužna.

"Dužni smo i da uvažimo inicijativu Mjesne boračke organizacije (Bok Jankovac) da ovo bude događaj od republičkog značaja. Nadam se da su danas mnogi čuli opomenu da se ovdje ne dolazi samo kada su parne godine i izbori, i da se ovo ne pretvara u slikanje za politički marketing", rakao je Stevanović.

On je naglasio da se poštovanje prema poginulim borcima treba odvojiti od politike i biti stvar nacionalnog osjećanja.

Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Vukota Govedarica rekao je da je Bok Jankovac mjesto koje svjedoči da se istorija ponavlja i da je Hrvatska bila agressor na teritoriji Republike Srpske.

"Logičnim zaključkom dolazimo do odgovora na pitanje ko su to bili agresori. To su bila djeca i unuci onih istih ustaša NDH koji su ovdje takođe pravili zločine i bili žedni srpske krvi. Na svu sreću, narod je zajedno sa Vojskom Republike Srpske, plaćajući veliku cijenu, uspio da odbrani Gradišku i Republiku Srpsku", rekao je Govedarica.

Predsjednik Mjesne boračke organizacije Bok Jankovac Zoran Trnjanin rekao je da je o Bok Jankovcu mnogo rečeno u posljednjih 26 godina i poručio da srpski narod danas ne bi bio u Gradišci da nije bilo momaka koji su poginuli braneći je.

On je poručio da politiku na treba miješeti kada se obilježavaju ovakvi događaji i da memorijalni kompleks u Bok Jankovcu treba da ima posebni značaj za građane Gradiške i Republike Srpske.

Služenjem parastosa poginulim borcima Vojske Republike Srpske u spomen-kompleksu u mjestu Bok Jankovac danas je obilježeno 26 godina od odbrane Gradiške i Republike Srpske, kada je život izgubilo 16 srpskih boraca.