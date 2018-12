Sastanak svih političkih faktora da bi osnažili stav u vezi sa vojnom neutralnošću Srpske

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je da će u petak, 14. decembra, biti održan sastanak svih političkih faktora u Republici Srpskoj da bi još jednom osnažili stav u vezi sa vojnom neutralnošću Srpske i nepripadanju vojnim savezima.

"Ulazak BiH u NATO nema moju saglasnost, što znači da takva odluka ne može ni biti donesena. U slučaju preglasavanja stavio bih veto i pokrenuo pitanje vitalnog nacionalnog interesa u Narodnoj skupštini Republike Srpske, gdje se donosi konačna odluka", naglasio je Dodik.

On je istakao da se sva rješenja koja je uspostavila međunarodna zajednica suprotno slovu Dejtonskog sporazuma nisu pokazala kao dobra.

"NATO je ovdje napravio vojno-oružane snage BiH da bi ih modelirao prema svojim potrebama i interesima, a ne da bi to bilo u funkciji BiH", rekao je Dodik za RTRS.

On je poručio da Srbi nikada ne smiju oprostiti NATO-u što ih je bombardovao i zaboraviti da je taj vojni savez uticao na rezultat rata i da je neprijatelj Srba.

"NATO je uticao na satanizaciju Srba i preko Haškog tribunala pri čemu je kreiran proces krivice Srba i njihovog političkog i vojnog rukovodstva, dok drugi, kao što je Naser Orić, nisu odgovarali ni za konkretnu krivicu. Ta vrsta osnove za pomirenje nije moguća i neće se nikada desiti", naglasio je Dodik.

On je upitao da li je pametno da BiH uđe u savez koji bi mogao sutra zaratiti sa Rusijom ili nekom drugom silom i ocijenio da BiH najviše odgovara da se ne miješa u to, iako su njegove kolege u Sarajevu ostrašćene kada je riječ o NATO-u.

"Bivši srpski član Predsjedništva Mladen Ivanić potpisao je dokumenta u kojima se navodi da je NATO strateški cilj BiH, iako je Narodna skupština Republike Srpske donijela Rezoluciju o vojnoj neutralnosti. Stari sastav Savjeta ministara u kojem se još nalaze oni koji su pokazali da nisu skloni braniti interese Srpske, pokušava uraditi nešto na tom planu", kaže Dodik.

Govoreći o vojnoj imovini, Dodik je rekao da je NATO i u tom slučaju bio nepravedan jer je postavio uslov da Srpska preda svoje kasarne u vlasništvo BiH.

"Nismo to uradili, u vezi sa tim smo se dugo borili. U Federaciji BiH su to uradili, ali njima je svejedno. To je napravljeno da uguši Republiku Srpsku i onda dođu neki i kažu da nema zavjere. Postoji zavjera međunarodnog faktora da uništi Srpsku. U to sam u potpunosti uvjeren", tvrdi Dodik.

Prema njegovim riječima, s tim ciljem osnovan je i Sud BiH, koji ne postoji ni u Ustavu, ni u Dejtonskom sporazumu, a koji presuđuje u korist BiH po zakonu koji ne postoji.

"Taj kvazi sud ruši BiH. Može se prihvatiti da se formira neki oblik suda na nivou BiH, ali ne ovakav. To godinama ukazujem stranim diplomatama, ali oni samo idu dalje u čekanju mog odlaska i dolaska nekih drugih Srba poput servilnog Mladena Ivanića", rekao je Dodik.

Govoreći o Oružanim snagama BiH, Dodik je napomenuo da je Srpska u jednom trenutku dala saglasnost za njihovo osnivanje i time unijela svoj subjektivitet, ali da sada nema nikakve koristi od njih, a izdvaja za njihovo finansiranje oko 140 miliona KM godišnje.

"Kada razmišljam o BiH u tom smislu, ona je, svakako, demilitarizovana", naglasio je Dodik.