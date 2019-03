U Banjaluci je završen sastanak rukovodstva SNSD-a sa delegacijom SDS-a na kojem je razgovarano o učešću ove partije u vlasti na nivou BiH.

"Razgovarali smo o mogućem učešću u SDS-a Savjetu ministara. Do početka iduće sedmice treba da daju odgovor na to. Razgovarali smo oko Izbornog zakona i Ustava. Ustavne promjene mogu samo da se odnose na odgovor vezan za Sejdić-Finci, ali i da se RS ne odriče neposrednog izbora člana Predsjedništva. To ne zavisi od nas", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, te dodao:

"Oko Izbornog zakona pokušaćemo da ovdje iskreiramo neka rješenja koja će biti odgovor naše strane. Pričali smo i o javnom servisu i ostali pri tom da se formira komisija Parlamenta koja bi se bavila pitanjem javnih i drugih medija. Vjerujem da smo se dogovorili da u narednom periodu razgovaramo o svim temama i volio bih da njihov odgovor bude da ulaze u Savjet ministara, ali i ako ne bude, pozivam ih da se ponovo sastanemo i da razgovaramo o drugim modalitetima."

Priča o srpskom jedinstvu ne smije biti politički trik. Ako je trik, neće biti tog jedinstva. Nama je cilj da razgovaramo o najbitnijim temama u RS. Bez obzira bili u vlasti ili ne, mi ćemo u zajedničkim institiucijama braniti RS i njene pozicije. Mi smo danas razgovarali o Izbornom zakonu, svjesni gdje postoje propusti i gdje treba definisati jasne pozicije. Spremni smo zajedno da radimo na tim pitanjima. Otvorili smo pitanje o PDV-u. Mi smo za pristup poreskih rasterećenja, nije prihvatljivo povećanje PDV-a", rekao je Vukota Govedarica, predsjednik SDS-a.

Na sastanak su došli Vukota Govedarica, Mirko Šarović, Mićo Mićić, Darko Babalj i Nedeljko Glamočak.

Glamočak prisustvuje sastanku umjesto Milana Miličevića, koji za ATV kaže da je van BiH i nije mogao da učestvuje.

Prethodno je održan sastanak SNSD-a sa PDP-om.