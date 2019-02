Povećanje cijene struje za privredu za 4,9 odsto FOTO

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković održao je danas u Elektroprivredi Republike Srpske radni sastanak sa predstavnicima energetskog sektora i privrednicima iz Trebinja.

Premijer je poručio da će Vlada imati razumijevanja za realni sektor i da je spreman da razmotri svaku inicijativu i prijedlog privrednika ove regije. Takođe, najavio je nove subvencije i olakšice koje su u pripremi, a imaju za cilj stvaranje uslova za višim prosječnim zaradama, i boljim poslovnim ambijentom.

Privrednicima koji se bave različitim djelatnostima predočeni su planovi Vlade i Elektroprivrede vezani za pokretanje investicija i izgradnju novih objekata u Hercegovini, a koji će posredno uticati i na poslovanje realnog sektora.

Istaknuto je da se u narednim mjesecima, nakon izbora finansijera i izvođača radova za Hidroelektranu Dabar očekuje angažovanje domaće operative iz svih oblasti.

“Naš uslov je da minimum 50 odsto podizvođača mora biti iz Republike Srpske, a opredjeljeni smo da na izgradnji ovog objekta uposlimo hercegovačke firme. Dakle, nakon sprovođenja međunarodnog tendera koji je nedavno raspisan, krećemo u izgradnju, a radovi se očekuju početkom ljeta ove godine”, istakao je Višković.

MH “Elektroprivreda Republike Srpske će izgradnjom HE Dabra značajno povećati proizvodnju, a samim tim biće konkurentnija na slobodnom tržištu i u boljoj poziciji da pomogne lokalnim zajednicima u zakonom propisanim okvirima, istaknuto je na sastanku.

U naradnom periodu, a nakon provođenja javnih poziva biće započeta gradnja još nekoliko energetskih objekata, HE BUK Bijela, HE Foča i HE Paunci. Razvoj energetike kao jedan od prioriteta nove Vlade i završetak ovih objekata dovešće i do povećanja ukupnog BDP – a, prosječne plate, i standarda uopšte, rekao je premijer.

Vlada Republike Srpske i Uprava ERS, usaglasili su da poskupljenje električne energije za velike kupce bude minimalno i ono će iznositi 4,9 odsto, tako da će ERS u vrlo značajnoj mjeri i dalje subvencionisati privredu u Srpskoj.

Generalni direktor ERS naglasio je da će sredstva od dobiti energetskog sektora i dalje da se raspoređuju u Hercegovini, a da će ova kompanija ostati motor razvoja cijele ragije, ali i Srpske.

Na sastanku su najavljeni i projekti vezani za putnu infrastruktutu koji će otvoriti Hercegovinu ka istoku Srpske i Srbiji. Tehnička dokumentacija za put Tjentište - Foča radi se po ubrzanim procedurama, a u planu je i sanacija puta Trebinje - Ljubinje. Na ovaj način olakšaće se promet roba i usluga ka Hercegovini i iz Hercegovine što je od velikog značaja za privredu, zaključeno je na sastanku.

Prisutni privrednici zahvalili su premijeru na razumijevanju i trudu, te olakšicama za poslovanje koje uvodi Vlada Srpske ističući da će uspostaviti i bližu saradnju kroz prijegloge i inicijative upućene Kabinetu premijera premijera i resornim ministrima.