Sastanak Dodika i Pavića do kraja sedmice

Milorad Dodik i Marko Pavić trebalo bi, ponovo, da se sastanu do kraja sedmice i razgovaraju o međusobnim odnosima, potvrdio je za ATV lider SNSD-a. U najstarijoj koaliciji, kaže Milorad Dodik, nikada nije bilo neraščićenih odnosa ali jeste velikih izazova koje su ove dvije stranke zajedno prebrodile.

"Nismo nikada jedan drugom ništa nametnuli ili rekli da to mora i da je to uslovljeno. I ja se radujem tom razgovoru sa Pavićem u tom pogledu raščišćavanja odnosu među nama dvojicom. Ja ne vidim da ima razloga za bilo kakvu dramatizaciju. Nakon toga ćemo sjesti sa ekipama koje su bile tamo. Ići ćemo od pitanja do pitanja i daćemo odgovor na sve. I to je ono, dakle koalicija je tu", kaže Dodik.

Prvi ljudi SNSDa i DNSa razgovarali su prošle sedmice a nakon sastanka poručeno je da koalicija nije upitna. Marko Pavić je tada rekao da je razgovor protekao u duhu tolerancije i razumijevanja. Danas nije bilo razumijevanja za ATV pa nam je lider DNS-a, u telefonskom razgovoru, samo poručio da ne želi da komentariše najavljeni sastanak. Uoči novih razgovora, Pavić se oglasio u jednom federalnom mediju.

"Raspravljali smo o nekim dešavanjima i činjenicama koje remete naše odnose. O koaliciji je lako odlučiti ako se riješe ove stvari. Ne radi se samo o lokalnim, nego o generalnim problemima. Nisam ni optimista niti pesimista nego realan čovjek koji čeka razgovore", poručio je Pavić.

Ima mnogo važnih pitanja za Republiku Srpsku oko kojih treba da se okupimo i razgovaramo, poručuje lider SNSD-a.

"DNS ima svoj kapacitet i on taj svoj kapacitet na prvom nivou koji se zove sedamnaest funkcija DNS-a je gotovo završen i postoji drugi neki nivo. Pošto je to ispalo da je to u politici postala najvažnija priča. Ja mislim da je nama daleko važnije da se okupimo oko priče o bonskim ovlašćenjima, da to odbacimo što je moguće jedinstvenije", kaže Dodik.

Predsjedništvo DNS-a, petog oktobra, donijelo je odluku o zaustavljanju daljeg djelovanja u okviru Sporazuma o koaliciji razočarano, kako je navedeno, odnosom prema Demokratskom narodnom savezu na republičkom i lokalnom nivou. Sastanak delegacija SNSD-a i DNS-a održan je dvije nedjelje kasnije a na tom sastanku je dogovoreno da se održi novi sastanak. U međuvremenu je Marko Pavić poslao poruku da koalicioni sporazum u Republici Srpskoj imaju samo SNSD, socijalisti i DNS i da u početku neće biti sastanka svih koalicionih partnera. On je naveo da DNS ima određene stvari koje želi da raščisti sa nosiocem ove koalicije, SNSD-om.