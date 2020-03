Sastanak Dodika i Jugovića: Novi projekti na području opštine Pale

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas u Palama da je ova opština nadležna za poslove koje obavlja na Jahorini i da je cilj njegovog dolaska da vidi šta na području ove lokalne zajednice treba raditi u narednom periodu.

"Ovdje sam da podržim opštinu Pale i načelnika /Boška/ Jugovića i njegov tim koji je radio na stabilizaciji lokalne zajednice u prethodnom periodu, da odbacim sve spekulacije koje su se pojavile u posljednje vrijeme kao zlonamjerne i koje bi trebalo da zaustave dalji rad", rekao je Dodik novinarima nakon sastanka sa Jugovićem.

Dodik je istakao da sve ono što je do sada uloženo na Jahorini najvećim dijelom pripada opštini Pale i doprinosi cijelom regionu, a da turbulencije s tim u vezi treba razumjeti kao neku vrstu borbe za neke poslove ili privilegije koje ne pripadaju ljudima.

"U svakom slučaju, ovdje smo učinili mnogo, mnogo smo uložili i u investicione projekate", podsjetio je Dodik.

On je demantovao spekulacije koje su se pojavile u javnosti o povlačenju investitora sa Jahorine.

"Znam da sutra ovdje dolazi jedan investitor, a za kojeg se govori da odlazi, i da će sutra ovdje potpisati ugovor o nastavku izgradnje", naglasio je Dodik.

Srpski član Predsjedništva BiH najavio je da će u narednom periodu biti nastavljena rehabilitacija puta do Jahorine, uz izgradnju kružnih tokova na raskrsnicama.

"Podržaćemo i izgradnju vrtića sa 250.000 do 300.000 KM, koliko bude potrebno, da sve to bude završeno do septembra, kada počinje nova školska godina, i tada će moći obuhvat djece u Palama biti skoro 100 odsto", dodao je Dodik.

On je naveo da dalja razmišljanja u vezi sa razvojem turizma i obogaćivanja ponude Pala i Jahorine idu u pravcu izgradnje gondole, o čemu će biti razgovarano.

"Pale su jedna od najperspektivnijih opština u Republici Srpskoj sa stanovišta investiranja", konstatovao je Dodik i poručio da će u saradnji sa opštinskim rukovodstvom biti planirani naredni koraci u ovoj loklanoj zajednici.

Zahvaljujući Dodiku na posjeti, Jugović je rekao da je na sastanku razgovarano o infrastrukturnim projektima, za šta je obećana podrška Vlade, predsjednika Srpske i srpskog člana Predsjedništva BiH.

"Građanima Pala želim da kažem da ćemo ući u izgradnju novog obdaništa koje će moći da primi do 150 mališana, što znači da svi koji čekaju mogu da se nadaju mjestu u vrtiću", rekao je Jugović.

On je dodao da je razgovarano o završetku puta Trijangla-Jasik, te putu od Jasika prema Brusu, kao i presvlačenju puta prema Podgrabu novim asfaltom.

"U Palama je već raspisan tender za 16 projekata, među kojima je i most za naselje Luke", podsjetio je Jugović.

On je obećao građanima Pala nastavak investicija kao u prethodne tri godine.

"Opština Pale će biti sve jača i prepoznatljivija pogotovo kada je riječ o turizmu i razvoju Jahorine", zaključio je Jugović.