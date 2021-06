Sastanak delegacija Srpske i Srbije u Beogradu

"Situacija u BiH je složena, ali jedino rješenje je vraćanje u okvire dejtonskog sporazuma, poruka je delgacije Republike Srpske na sastanku sa predsjenikom Vučićem. Mi nismo protiv ustava i dejtona, ali imenovanje visokog predstavnika trebalo bi da se izvrši u skladu sa Aneksom 10", kaže Milorad Dodik, srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Mi mislimo da treba zatvoriti kanecalriju visokog predstavnika, o tome je odlučeno još 2005, ali donošenjem 5+2 uslova neki su isposlovali da visoko predstavnik neće nikada biti zatvoren. Mi smo protiv njegove bilo kakve rehabilitacije u smislu bonskih ovlaštenja ili kreiranja novih zakonodavnih rješenja.

Srbija će po prvi put od Dejtona tražiti izvještaje visokog predstavnika o stanju u BiH. To pravo joj daje upravo Aneks 10, kaže srpski predsjednik. Složena situacija u vezi sa Kosovom i Metohijom i rad na ekonomskom oporavku, neće spriječiti Srbiju da brani interese Republike Srpske, ukoliko viskoki predstavnik ostane u BIH.

"Razumem zašto ljudi u Srpskoj sa zebnjom gledaju na nepoštovanje pravne procedure,a li sam takođe moje prijatelje iz RS zamolio da razumeju šta je realna politika, da donose svoje zaključke, ali da razumeju šta je realna politika i da vode računa i o tim odnosima", rekao je predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić.

Sarajevskim političarima zasmetao je još jedan sastanak kod srpskog predsjednika. Za bošnjačkog člana Predsjedništva Šefika Džaferovića, Srbija se ponovo miješa u unutrašnje stvari BiH. Iz Beograda stiže odgovor da ovakvi sastanci nisu na štetu Bošnjaka, pa ni BiH.

Srbija se ne miješa u unutrašnje stvari, mada bismo mi voljeli da se više miješa li to nije slučaj, Srbija ima odgovornost kao potpisnia aneksa dejtonskog sporazuma kao što je Aneks 10, i sam taj pokušaj 20 godina da izbace Srbiju iz toga i samog izvještaja o tome, evo to je slijed razmišljanja samog Džaferovića, izjavio je Milorad Dodik, srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Ako hoćete Srbiji da zabranite da poštuje međunarodno pravo,, samo zato što želite da zabranite da kažemo da postoji 900 hiljada, milion Srba zapadno od Drine, to nećemo dozvoliti. I to nije nikakva velika Srbija jer za neke od njih Srbija od Valjeva do Osečine bi bila isuviše velika, dodao je Vučić.

Vučić je naglasio da je vrijeme da se više brine o pitanjima ekonomskog rasta. Upravo zahvaljujući dobrim ekonomskim rezultatima, Srbija je nedavno pomogla 4 opštine u Srpskoj i Federaciji BiH. Srpski predsjednik je najavio značajnu finansijsku pomoć za još 2 opštine.