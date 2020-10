Saša Bursać uputio otvoreno pismo direktoru gradske „Toplane“: "Imaš li obraza?

Saša Bursać, direktor Šumskog gazdinstva Prijedor uputio je otvoreno pismo Zoranu Kneževiću, direktoru gradske „Toplane“.

– Pismo prenosimo u cjelosti.

"-Imaš li obraza gospodine direktore?!

– Ovim putem oštro želim da demantujem Vaše navode da gazdinstvo na čijem sam čelu nije ispoštovalo obaveze prema „Toplani“. Smatram da je cijela prozivka, koju ste izrekli na posljednjoj konferenciji za štampu GO DNS, tendenciozna i urađena po nečijem nalogu. Odgovorno tvrdim da je Šumsko gazdinstvo Prijedor sve ranije preuzete obaveze prema Toplani ispunilo u cjelosti. Prije nekoliko dana sreo sam Vas u tržnom centru i pitao „Zašto iz Šumskog gazdinstva ne voze drvne sortimente i kada će početi?“. Odgovorili ste da će to uraditi s početkom grejne sezone, a odgovorno tvrdim da su vam lageri prepuni upravo robe iz državnih šuma i nemate gdje istovarati dok ne počnete ložiti.

Zato sam i uvjeren da ste svoju izjavu na toj konferenciji za štampu dali po nalogu. Mada lično smatram da je sramota, da neko od direktora javnih preduzeća u gradu mora sve baš raditi po nalogu. Ako mora raspisati tender da bi ga „naštimao“ za jednog čovjeka za prevoz šumsko-drvnih sortimenata, ali i za dovoz druge bio mase, ako ste „Toplanu“ do te mjere zadužili kod jednog čovjeka da su njegova potraživanja davno nadrasla osnovni kapital i tako mu „gurnuli „Toplanu“ u ruke, onda je ružno prozivati nekog ko je prema vama godinama bio korektan, a to sam, odgovorno tvrdim, ja kao direktor Šumskog gazdinstva Prijedor. I zato ne trebate vući mačka za rep, jer Vam ne ide u prilog.

Ističem da svoj posao radim časno i pošteno, bez mrlje i sa najboljim rezultatima u cijelom Javnom preduzeću na nivou RS. Vjerujem ipak da iza Vaše posljednje javne prozivke stoji politika i da tih prozivki ne bi bilo da ja nisam predsjednik GrO SNSD Prijedor i to što ću biti nosilac odborničke liste za Skupštinu grada na narednim lokalnim izborima. To priči dodaje gasa, jer Vam, to je očito, smeta što promjena mora biti, jer ce u protivnom „Toplana „ upravo pripasti tom čovjeku kome je i namijenjena, kao i svi poslovi vezani za „Toplanu“, „Niskogradnju“ ili nešto što jednom ili dvojici ljudi padne na pamet. Više puta sam isticao da je grad Prijedor postao talac jednog, dvojice ili trojice ljudi koje prate njihovi slijepi poslušnici.

Poput Milenka Đakovića koji me je nazvao nekoliko puta za svoj četvorogodišnji mandat i oba puta samo je intervenisao da „Niskogradnja Marjanović „dobije to nešto„ lakše i ljepše“ za prijedorsku „Toplanu“. Ako poslušnici poput Đakovića, Dragutina Rodića, Vas Kneževiću i ostalih DNS kadrova, moraju slijepo da slušaju svoje nalogodavce, Marka Pavića i nekoliko ljudi oko njega to je Vaš, a ne moj problem.

„Podsjećam“ da se „Toplana“ ne može prijaviti na tender u JP „Šume Srpske“ , kao i da je to svaki put umjesto „Toplane“ uradila „Niskogradnja Marjanović“, „V.B. Progres“ ili „Auto Žuti“, kao da i Šumsko gazdinstvo Prijedor nema ugovor s „Toplanom“, pa samim tim i da nemamo nikakvu obavezu prema Vama. Direktore Kneževiću treba da te je sram što prozivaš mene, a u isto vrijeme firmu nisi stavio na zdrave noge da se može pojaviti na tenderu, zato što ne može prikupiti svu potrebnu dokumentaciju i zato što nije izmirila sve svoje obaveze prema državi.

Da ne bude zablude, potpuno razumijem potrebe građana Prijedora za grijanjem, trudim se da budem fer i korektan i ovaj moj javni demant neće uticati ni na koji način na isporuku šumsko-drvnih sortimenata „Toplani“ma ko za nju vozio, po kojoj cijeni i na koji način. To me ne interesuje, već da se zagrije grad i da mi obezbijedimo sortimente. Direktor Šumskog gazdinstva sam ja, a ne oni, i dok sam ovdje odlučivaću kako će ono raditi.

Moj mandat je počeo prije četiri godine i sa gotovo tri miliona nelikividnosti,a danas ovo gazdinstvo nema nikakvih dugova i likvidno je preko dva miliona. Zato i pitanje za Vas gospodine Kneževiću „Odlučujete li Vi kako će raditi „Toplana“ ili morate misliti kako Vam kaže neko od mentora ?

Saša Bursać, direktor Š.G. Prijedor".