Sadnice jabuke iz Šamca spremne za rusko tržište

Sadnice jabuke, 500.000 komada, proizvedenih na šamačkim poljima spremne su za rusko tržište. Složene u skladištu čekaju transposrt u Rusku Federaciju. Kontrola i uzimanje uzoraka je obavljeno krajem marta, linkom.

"Njima je prvensvteno bitno taj zdravstvemni dio, gdje oni ove godine nisu mogli da dođu direktno mi smo s njima obavili jedan razgovor, to je bio direkatn video link", rekao je Draženko Danilović, tehnolog proizvodnje firme "Poljoagro".

Ugovor sa Rusijom vrijedan je milion maraka. Na jesen će im isporučiti i 300.000 sadnica breskve. Proizvode i sadnice koštičavog voća, sve na oko 50 hektara,uz pomoć sezonaca i 30 kooperanata,koje nadgedaju stručnjaci.

Veroljub Krstić, vlasnik Poljoagra Šamac, „Mora da se prati mora na vreme, sve sve sve da se opsrska, malte ne u dan u sat da bit o bilo kako treba“.

"Poljoagar" radi od 2012. godine. Prošle godine sadni materijal je izvezla i firma iz Čapljine. Kapacitet postoji, treba obezbijediti tržište i ubrzati sertifikaciju.

"Da vidimo koja su to tržišta interesantna s obzirom po evidenciji koju imamo da se značajan dio sadnog materijala se izvozi u neke zemlje to je dobar potencijal da to bude jedna od jasnih komponenata u spoljnotrgovinsom prometu", rekao je Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Rusi su zainteresovani i za sadnice vinove loze. Autohtone sorte, poput žilavke i blatine, ono je što bi im naši proizvođači mogli ponuditi.