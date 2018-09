Sačuvati MUP Srpske - jedini garant bezbjednosti u Republici

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je jedini preostali garant bezbjednosti Srpske, a koja je jedini garant opstanka Srba na ovim prostorima, poručeno je sa sastanka resornog ministra Dragana Lukača, predstavnika Koordinacije udruženja elitnih jedinica Vojske Republike Srpske /VRS/ i Srpskog pokreta nevladinih asocijacija "Spona" u Banjaluci.

Lukač je zahvalio svojim ratnim saborcima koji su danas Srpskoj, MUP-u i njemu lično dali podršku, napomenuvši da oni "znaju koliko ljudi je dalo živote i dijelove tijela u borbi za Republiku".

"MUP Srpske je jedini garant bezbjednosti jer smo ostali bez VRS koja je bila taj garant. Nažalost, neki ljudi koji su svojevremeno dopustili da VRS nestane, danas se pojavljuju u izbornom procesu i pokušavaju da od naroda dobiju glas da bi sutra došli na neku funkciju i vjerovatno opet napravili neku veliku štetu", rekao je Lukač novinarima u Banjaluci nakon sastanka.

Prema njegovim riječima, određeni pojedinci danas sebi, nažalost, uzimaju za pravo da misle da praveći određene incidente mogu urušavati institucije i tako dovesti do slabljenja Srpske, pa i njenog nestanka.

"Ima još onih koji intenzivno rade na tome i pokušavaju da Srpsku dovedu do toga. Ipak, zahvaljujući ovim ljudima koji i dalje stoje na braniku otadžbine siguran sam da do toga neće doći i da će ljudi na predstojećim izborima shvatiti da svoje glasove moraju dati ljudima koji su spremni da za Srpsku daju sve ono što su dali naši saborci, najbolji među nama. Jedino tako možemo i dalje održati Srpsku, koja je jedini garant opstanka Srba na ovim prostorima", istakao je Lukač.

On je naglasio da neko ko je izdao zemlju, narod i dezertirao ne može danas tražiti glas od naroda da vodi Republiku, jer svi znaju – ko jednom izda, uvijek će biti izdajnik.

"Takvi ljudi ne mogu dobiti podršku ovog naroda, a pogotovo ovih boraca", poručio je Lukač.

Duško Vukotić je ispred Srpskog pokreta nevladinih asocijacija "Spona" rekao da su MUP i nekadašnja VRS najzaslužniji za stvaranje Srpske i njenih institucija, te da su zbog napada na Lukača i širenja laži o njegovoj ratnoj prošlosti imali moralnu obavezu da ga podrže.

"I da kažemo da je napad na njega napad na sve nas. To je jako nekorektno bez obzira od koga dolazi. On je za nas junak i saborac i on je zajedno s nama stvorio Srpsku i radio na tome da danas imamo institucije", podsjetio je Vukotić.

On je rekao da je na današnjem sastanku sa Lukačem razgovarano i o tome šta treba da se učini da bi predstojeći izbori prošli u normalnoj i demokratskoj atmosferi, kao i o tome šta treba uraditi da ne dođe do bilo kakvih podjela i međusrpskog sukoba.

"To nikome nije interes. Lukač nam je rekao da MUP ima snage i da je procijenjeno da je dovoljno u Srpskoj pameti da do toga sigurno ne dođe", prenio je Vukotić.

On je poručio da oni koji su stvarali Srpsku ne mogu dopustiti scenario "5. oktobra" u Republici Srpskoj, upozorivši da se svakodnevno sa Trga Krajine, sa mjesta na kome se okupljaju predstavnici grupe "Pravda za Davida", šalju poruke o tom danu i dešavanjima 2000. godine u Srbiji.

"Smatramo da su Srbi dovoljno pametni i da znaju da im taj 5. oktobar nije ništa dobro donio. Ako ove institucije i ova vlast nemaju podršku, neka se mijenjaju na izborima. Mi ćemo i sa drugom vlašću imati isti takav tretman jer važne su institucije i stabilna i mirna Srpska. Ako bi se podleglo pritiscima i nestao MUP, kao jedina oružane sila Srpske, onda bi se urušile sve institucije", upozorio je Vukotić.

On je dodao da su iz MUP-a dobili uvjeravanja da Policija dobro prati situaciju i da će 5. oktobar ove godine i naredni dani biti potpuno mirni.

"Ponoviću, sramotne su poruke sa Trga Krajine da je Lukač ratni zločinac, da je klao i ubijao u ratu. Danas to kažu za Lukača, a sutra će za svakog od nas. Mi pouzdano znamo da je učešće Lukača u ratu potpuno čisto. I sramotno je da učesnik odbrambeno-otadžbinskog rata /Davor Dragičević/ za svog saborca neargumentovano kaže da je zločinac i da je klao u ratu", rekao je Vukotić.

Predstavnik elitne jedinice VRS "Vukovi sa Drine" Slaviša Pepić rekao je da daju podršku legalnim institucijama Srpske i njihovim predstavnicima.

Koordinaciju udruženja elitnih jedinica Vojske Republike Srpske čine "Beli vukovi" sa Pala, Garda Šekovići, "Vukovi sa Drine" Zvornik, "Panteri" Bijeljina, Jedinica "Manda" iz Ugljevika, Specijalna jedinica "Peša" Brčko i "Vukovi sa Vučijaka" Prnjavor.