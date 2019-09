Sa kakvim stavom lideri političkih stranak iz Srpske odlaze na sastanak sa Vučićem

Ima li jedinstva srpskih stranaka kada je u u pitanju interes Republike Srpske, biće jasnije u subotu. U Beogradu će, oči u oči, vlast i opozicija sa Aleksandrom Vučićem, razgovarati o spornoj deklaraciji SDA, ali i o trenutnoj političkoj situaciji i blokadi formiranja vlasti na nivou BiH.

"Vjerujem i nadam se da će se svi opredijeliti da se odvoji važno od nevažnog i da se na važnim pitanjima postigne jedinstven stav. Deklaracija nije nimalo naivna", kaže Dragan Čavić, predsjednik NDP-a.

"Očekujem od ovo sastanka da se iznađu rješenja izlaska iz ove krize u kojoj se trenutno nalazi Bosna i Hercegovina, a prvenstveno kriza je nastupila neformiranjem vlasti u Sarajevu, a kulminirala je donošenjem deklaracije od strane Stranke demokratske akcije", ističe Spomenka Stevanović, potpredsjednik DEMOS-a.

Optimizma, čini se ima samo među vladajućim strankama. U redovima opozicije čini se i dalje najviše strahuju da bi mogli ostati bez fotelja u zajedničkim institucijama BiH.

"Pa jedinstvo, zavisi u čemu. U odbrani interesa Republike Srpske svakako, ali to podrazumijeva dogovor, ne da nam neko diktira šta se pod tim jedinstvom podrazumijeva. To je aposlutno neki način funkcionisanja i rada", kaže predsjednik SDS-a, Mirko Šarović.

"Vidim da su svi jedinstveni u stavu da je ova deklaracija neprihvatljiva, da je antidejtonska, antiustavna, da se sve mora vratiti u okvire u ustavno uređenje ove zemlje. Mislim da je ovo najvažnija poruka koja danima ide, da tu nema različitih mišljenja. Postoje određena razmišljanja po pitanju kako razrješiti tu situaciju kad je u ptitanju formiranje zajedničkih institucija", rekla je Branislav Borenović, predsjednik PDP-a.

Još nije baš najasnije hoće li lideri opozicionih stranaka popustiti. Jasno je zato da je najavljeni sastanak trn u oku bošnjačkim predstavnicima u zajedničkim institucijama.

"Ne mislim da se bilo ko treba miješati u unutrašnje poslove BiH. Ni BiH se ne miješa u unutrašnje poslove susjednih zemalja. I to očekujem ako dođe to tog susreta u subotu, očekujem takve zaklljučke, takve poruke očekujem i od Aleksandra Vučića", rekao je Denis Zvizdić, predsjedavajući Savjeta ministara u tehničkom mandatu.

Da srpsko jedinstvo smeta mnogima, jasno je i iz poruke bivšeg potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, Senada Bratića koji je rekao da ne želi svesrpsko jedinstvo protiv Bošnjaka. Baš zbog takvih i sličnih izjava, poručuje predsjednica Republike Srpske, jedinstvo i treba da postoji.

"Kaže da ne želi temu koja će obezbijediti svesrpsko jedinstvo. Svakome ko čita politiku i politički život na poseban način valjda to treba nešto da znači. A zar ne bi bila poruka sa druge strane da baš treba da postoji takvo jedinstvo. Ako ga se neki toliko boje da žele da osujete to jedinstvo zar to nije poruka da treba da bude", kaže Cvijanovićeva.

Prvi čovjek SNSD-a, Milorad Dodik, poručuje da je potreban zajdnički odgovor svih političkih stranaka na Deklaraciju SDA. O tome je nedavno razgovarao sa liderima dvije najveće opozicione stranke.

"Da obezbjedimo bar u segmentu zajedničkog nastupa svih političkih partija u parlamentu Republike Srpske zajednički dokument koji bi bio osnova ovo što predlaže SNSD i naravno prihvatićemo sve što oni predlože što bude išlo u funkciji jačanja digniteta same Republike Srpske. Oni, ne znam šta su slušali, ali vidim kroz medije da apostrofiraju samo jednu stvar, oni su rekli da ne misle da je dobro da izlaze, da eto to je problem. Oni su spremni da rade i da ako mislimimo da treba nešto učiniti, oni će učiniti tamo", rekao je Dodik.

Dodik dodaje da Srbija kao potpisnica Dejtonskog sporazuma treba da zatraži izvještaj visokog predstavnika o njegovom radu i da ocijeni da li je taj rad bio u skladu sa Dejtonskim sporazumom i Ustavom BiH.

Od sastnaka u Beogradu mnogo očekuju i u Ujedinjenoj Srpskoj i DNS-u. Prvi čovjek Ujedinjene Srpske, Nenad Stevandić kaže da će se tek na sastanku otkriti koliko su čvrste niti između opozicionih stranaka iz Republike Srpske koje djeluju na nivou BiH i SDA.