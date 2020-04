Ruski vojni specijalci završili posao u Srpskoj u borbi protiv koronavirusa

Svi zadacu koji su im bili dodjeljeni uspješno su završeni. Oni su prethodnih dana dezinfikovali zdravstvene ustanove u kojima su boravili pacijenti zaraženi koronavirusom.

Russian military specialists dispatched to #RepublikaSrpska for assistance in the fight against #COVID19 have completed their work. All the tasks assigned to them have been accomplished, said the President Željka Cvijanović https://t.co/vZtZgNkXUM #FightingCoronavirus pic.twitter.com/ObixQc4Ies

— Минобороны России (@mod_russia) April 23, 2020