Doboj i Banjaluka nikada više neće biti politički protivnici, nego će zajednički raditi za dobrobit građana. Obren Petrović nema dilemu. Dva poslanika šalje u Banjaluku u skupštinsku većinu. U Sarajevu će djelovati kao dio srpskog bloka. Poziva stranačke kolege da slijede njegov put.

"I ja pozivam i ljude i Miću Mićića i Cicka Bjelicu i sve ostale koji su spremni da održe svoje sjednice da nastave ovim putem, da izvrše pristisak na Glavni odbor da se to uradi“, kaže Obren Petrović, gradonačelnik Doboja.

Zna se ko je pobjednik, ja sam čestitao, moramo brzo raditi poručuje Petrović. Nema mnogo vremena. Ko želi u većinu, neka se izjasni kaže i predsjednik Srpske.

"Mi ćemo morati da sve završimo u narednih 6-7 dana, naprosto moramo da uđemo sa poznatom većinom u formiranje skupštinske većine i to je nešto što nam rokovi zadaju pa ih molim ako treba da ih molim, evo čuli ste i gospodina Petrovića da imamo jasan stav o tome, ja sam spreman da svi koji žele da zajedno radimo“, kaže Milorad Dodik predsjednik Republike Srpske.

Bez podrške Vlade, Doboj bi teško mogao da živi i radi, kaže prvi čovjek Doboja Obren Petrović, nakon sastanka sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom.

"Da malo malo dođe u Doboj pa ja to nisam imao ovoliko koliko me Dodik posjetio u Doboju ja nisam imao posjetu za ove četiri godine ovih ministara i svih ostalih na nivou Savjeta ministara koji su bili iz SDS-a, ja znam da istina boli ali to je tako“, istakao je Petrović.

Naredne četiri godine u Doboju će se raditi i graditi. Gradnja dvorane nije upitna, na proljeće se finalizuje i priča o koridoru Pet C, biće uređeno korito Bosne, a izvjesna je i gradnja bolnice.

"Bolnica je dogovorena sa Kineskom kompanijom ona će izvršiti projektovanje i vjerujem već na proljeće počet građevinski i drugi radovi", kaže predsjednik Srpske.

Ubrzo nakon formiranja, Vlada bi mogla zasjedati i u Doboju. Tema će biti kapitalni projekti, koje grad do tada treba da pripremi. Dodik poručuje da, osim projekata, Doboj zaslužuje i ministra, o ćemu će se kaže dogovarati.