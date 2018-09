RS i Srbija u prošlosti bile odvajane, čak ponekad suprotstavljane, zbog pritiska stranaca

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je manifestacija "Dani Srpske u Srbiji" postala mjesto jačanja prijateljstava, poznanstava, privrženosti i ljubavi jednog, srpskog naroda, koji živi u Republici Srpskoj i Srbiji.

"Zato je to važno i veoma mi je drago što je ova manifestacija poprimila ovakav značaj i postala vlasništvo i nas u Republici Srpskoj i ljudi u Srbiji. Zato mi je drago što već šest godina to činimo uvjereni da ćemo narednih godina to još više ojačati", rekao je Dodik novinarima u Kombank dvorani u Beogradu, gdje je sinoć svečano otvorena manifestacija "Dani Srpske u Srbiji“.

Dodik je istakao da su Republika Srpska i Srbija, "bez ikakvih razloga u prošlosti bile odvajane, čak ponekad suprotstavljane", zbog pritiska stranaca.

"To je bio pritisak stranaca. A kako to izgleda kada je naša volja to se vidi večeras i svaki put do sada na mnogim mjestima u Republici Srpskoj i Srbiji. Naš narod ovo doživljava jedinstvenim, državnim, narodnim prostorom", rekao je Dodik.

On je ukazao da još ima onih koji na globalnoj sceni misle da su za Srbe predviđeni neki eksperimenti, ali da vjeruje da će ova privrženost jednog naroda sebi, Republike Srpske i Srbije, stvoriti uslove da narod jedinstveno živi i da u tom pogledu nema nikakvih nametnutih rješenja.

"To vrijeme, uvjeren sam, dolazi, a moja uloga je da spriječim da izgubimo naš subjektivitet. Ja sam to radio predano svaki dan i noć, i svi moji saradnici, gospođa Željka Cvijanović i svi članovi Vlade, koju smo mi formirali, radili su na tome da ojačamo snagu našeg naroda i vjeru u Republiku Srpsku i Srbiju", rekao je Dodik.