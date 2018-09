RS i njeno rukovodstvo već duže vrijeme trpe pritiske

Generalni sekretar SNSD-a Luka Petrović izjavio je Srni da Republika Srpska i njeno rukovodstvo već duže vremena trpe razne vrste pritisaka ambasada zapadnih zemalja u Sarajevu, te da u posljednja tri mjeseca, posebno kako se primiče dan izbora, oni postaju sve intenzivniji, ali da će SNSD zajedno sa narodom uspjeti da se tome odupre i sačuva stabilnost Republike Srpske.

"Ti ataci su prisutni godinama, ali u posljednje vrijeme su poprimili ozbiljne razmjere. SNSD je odlučan da istraje, da se suprotstavi tome i stane u odbranu Republike Srpske, jer imamo snagu i stav. Mi jesmo za saradnju, ali nećemo dopustiti miješanje stranaca u izborni proces u Srpskoj i BiH, niti nametanja njihove volje", istakao je Petrović.

On je naglasio da "SNSD posjeduje podatke iz kojih se jasno vidi da strani faktor želi da zanemari volju naroda u Republici Srpskoj i da im nametne svoje pulene - Mladena Ivanića i Vukotu Govedaricu".

"Britanci su otvoreno stali iza Mladena Ivanića. S tim ciljem su i došli u Republiku Srpsku i Banjaluku. NJima trebaju predstavnici Republike Srpske koji će kapitulirati i koji će od Srpske stvoriti jedno veliko ništa a sve sa ciljem stvaranja unitarne BiH", rekao je Petrović.

On je podsjetio i da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prije nekoliko dana ukazao na činjenicu da je evidentno miješanje stranaca u izbori proces u Republici Srpskoj i najavio da će nakon 7. oktobra predočiti dokaze o tome.

"Ivanić nije ni pokušao da demantuje predsjednika Vučića, niti to može da učini jer se istina ne može demantovati. Svi znamo da je on britanski čovjek i da su svi kapaciteti stavljeni u funkciju njegove pobjede na predstojećim izborima, jer je to političar koji nije niti će stati u odbranu Srpske. Strancima je takav potreban u Predsjedništvu BiH", ocijenio je Petrović.

Uprkos svim tim pritiscima i stranom uplitanju, istakao je Petrović, SNSD vjeruje u volju naroda, jer srpski narod nikada nije volio tutore ni podanike.

"Naše predizborne tribine jasno govore šta želi srpski narod i Republika Srpska. Narod želi Milorada Dodika i Željku Cvijanović, jer znaju da Republiku Srpsku i njene interese u Predsjedništvu BiH može da zaštiti samo Milorad Dodik koji će biti srpski član Predsjedništva u pravom smislu riječi - srpski, dok će Cvijanovićeva nastaviti da štiti i jača njene institucije kao predsjednik Republike", poručio je Petrović.