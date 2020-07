Rogić za ATV: Neka Stanivuković na Baščaršiji gradi park mira i taj svoj spomenik

Predsjedavajući Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske (BORS) Goran Rogić zaprepašten je uzjavom kandidata PDP-a za gradonačenika Banjaluke Draška Stanivukovića da planira izgradnju park mira sa spomenikom trojici vojnika - takozvane Armije BiH, HVO-a i Vojske Republike Srpske u najvećem gradu Srpske.

"Nemam ja ništa protv, ako će on taj park, kako ga je nazvao park mira, graditi na Baščaršiji, ako će se tamo kandidovati za gradonačelnik. Da je učestvovao u ratu sigurno ne bit tako razmišljao. On je na ovaj način minimizirao 23.700 žrtava srpskog naroda", istakao je Rogić.

Rogić je naglasio da se olako prašta i zaboravlja šta je bilo i da nam se zbog toga istorija ponavlja.

"U Banjaluci je sramno spominjati tako nešto. O kakvom on zajedniškom spomeniku priča. Lično moje mišljenje je da on to radi da bi se dodvorio dijaspori zbog glasova. Ali ponavnjam, neka ide na Marin Dvor i Baščaršiju da tamo gardi kada se kandiduje za gradonačelnika Sarajeva", naglasio je Rogić.