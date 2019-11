Rogić: Mektić vodi prljavu kampanju protiv BORS-a

Јavno cijepanje boračke knjižice što je učinio ministar bezbjednosti u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Dragan Mektić i njegov poziv borcima da to urade organizovano u znak protesta zbog položaja boračke populacije u Republici Srpskoj dio je kampanje protiv Boračke organizacije kojom se ova asocijacija pokušava uvući u lične ili političke obračune pojedinaca, smatra predsjednik Predsjedništva BORS-a Goran Rogić.

Rogić je u izjavi Srni istakao da BORS osuđuje kampanju koja se posljednjih dana vodi protiv te organizacije, a kulminirala je Mektićevim istupima u javnosti.

"Pitamo Mektića - koje njegove svjetlije primjere borci treba da slijede? Da li su ti primjeri oni kada se on solidarisao sa pripadnicima drugih armija u njihovim protestima?", upitao je Rogić.

On je poručio da je BORS bila i ostala nevladina, nestranačka i apolitična organizacija.

"Pozivamo Mektića i sve druge pojedince ili političke partije sa sličnim namjerama da svoje političke i lične sukobe rješavaju mimo BORS-a, njenog rukovodstva, članstva i članske knjižice na kojoj piše - "Za Krst časni i slobodu zlatnu!". Mektić to nažalost nije ni primijetio. On je to pocijepao", naglasio je Rogić.

Mektić, koji boravi u posjeti Kataru, pozvao je borce Vojske Republike Srpske na javno uništavanje boračkih knjižica.

Nakon što je prije nekoliko dana pred kamerama pocijepao boračku knjižicu Vojske Republike Srpske, Mektić je iz ove bogate muslimanske zemlje putem društvene mreže "Tviter" pozvao borce da u Banjaluci organizuju javno uništavanje boračkih knjižica.