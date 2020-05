Rodoljub Drašković osniva političku stranku

Rodoljub Drašković, vlasnik kompanije "Svislajon Trebinje", potvrdio je da osniva političku stranku "Hercegovački narodni pokret" koja će nositi i njegovo ime, ali on neće biti ni na jednoj funkciji.



Navodi da "knez" ne može, i ne smije, da nosi bilo koju političku funkciju, niti može da bude kandidovan i biran. Potvrda je stigla u "otvorenom pismu narodu Hercegovine" koje je poslala Draškovićeva sekretarica, a koje nema memorandum ni Draškovićev potpis, samo je na kraju otkucano "Knez Hercegovine".

Piše da je "Hercegovački narodni pokret" zamišljen kao "politička snaga koja će ujediniti političke organizacije s ciljem izgradnje odgovornog demokratskog političkog sistema, nosioca privrednog i društvenog razvoja Hercegovine".

"Želim razgovor i dogovor sa predstavnicima svih političkih organizacija, kako bi zajednički definisali ciljeve i zadatke na organizovanju društveno-političkog i privrednog razvoja cijele Hercegovine. Cilj je da organizujemo demokratski politički centar u Hercegovini, a ne da Hercegovina bude politička ekspozitura "otuđenih centara političke moći"".

Hercegovački portali od juče pišu kako Drašković planira da osnuje stranku. Jedan mostarski navodi da bi, na čelu pokreta, mogao da bude Slavko Vučurević, bivši PDP-ov gradonačelnik Trebinja, trenutno jedan od direktora u Draškovićevoj kompaniji. Tamošnji mediji pišu i da se od radnika traži da potpisom, podrže formiranje stranke i podsjećaju da je, ranije, tim istim radnicima poručivao da "ko ima partijsku, vrati radnu knjižicu", uz obrazloženje da svako političko angažovanje zaposlenih narušava poslovni ugled kompanije.

Neki od radnika "keksare" su potvrdili ove navode ali su, zbog straha od gubitka posla, zamolili za anonimnost. Mnogi komentarišu da je Drašković, odranije, planirao da se oproba u političkim vodama. Najavio je donaciju od milion maraka u paketima kojih je, zasad, nekoliko stotina vrijednosti po 75 maraka.

Naš izvor kaže da je, za stotinak hiljada maraka, od najavljenih milion, odradio uvertiru u političku kampanju. Planove oko formiranja partije, saznajemo, većinom radi menadžment kompanije dok je Drašković, kako tvrde naši izvori, trenutno na Zlatiboru gdje se, navodno, izolovao zbog korona virusa. Vrlo često daje intervjue u kojima se, sve manje, pominje privreda i ekonomija, a sve više politika. U nju ne treba da se miješta, smatraju Trebinjci.

"Može pokušati, pored mene neće proći, i ostalih, gledajući kako ide po onim poslovima, neće proći. Suviše je drčan, i ona titula, ono treba zaslužiti prijatelju".

"Pa mogu ti reći to me ne raduje zbog toga što ne mogu da shvatim...toliko toga jer on napravio a da je to sve realno i regularno teško vjerujem".

"Ne znam, nešto nisam razmišljao o tome. Više mi djeluje kao ibznismen, ne znam da li bi bio uspješan u tome", rekli su građani Trebinja.

Drašković je, nekoliko puta, pozivao Hercegovački narod da se ne prodaje za džak brašna i metar asfalta. Mnogi se sada, kada planira da osnuje vlastitu stranku, pitaju čime će, i kako, pokušati da pridobije glasače i njihove glasove.