Roditelji srpske djece zabrinuti, stižu im uvrede i prijetnje na društvenim mrežama

Fotografija srpskih osnovaca iz Srebrenice objavljena na "Instagramu" uz podignuta tri prsta i opis "Braća četnici", koja je nastala na proslavi školske slave, razljutila je Bošnjake u ovoj opštini.

Uvrijedila ih je i tradicionalna srpska nošnja na učenicima, bez bilo kakvih dodatnih obilježja, pa je stotinak roditelja bošnjačke djece odlučilo da se digne i protestuje ispred Prve osnovne škole.

Hajka na srpsku djecu je zabrinula njihove roditelje. Kažu, zbog niza uvreda, pa čak i prijetnji, brinu za bezbijednost svoje djece. Fotografija je dobro došla i političarima iz reda bošnjačkog naroda koji su je, kako kaže prvi čovjek Srebrenice, zloupotrijebili i to baš u izbornoj godini. Ovako se, tvrdi Mladen Grujičić, oni utrkuju u tome ko će biti veći Bošnjak.

"Istražni organi moraju da vrate malo unazad dešavanja u školi gdje se može vidjeti da nikada nije došlo do incidenta, pogotovo da to provociraju srpski učenici. Bilo je incidenata sa druge strane, ali to bi istraga koja bi trebala da se bavi ovim da se jednostavno dokaže ko ovdje manipuliše sa učenicima, sa narodom, a sve u korist izbora koji slijede i mislimo da je ovo samo uvertira, jer svake godine kada je izborna godina, pojačavaju se pritisci na srpski narod", rekao je Mladen Grujučić, načelnik Srebrenice.

Neće im biti dozvoljena politizacija škole, poručuje Grujičić. U ovome se posebno ističe bivši načelnik Srebrenice Ćamil Duraković koji tvrdi da Bošnjaci kako u Srebrenici, tako i u cijeloj Republici Srpskoj trpe diskriminaciju.

"Ja ipak mislim da pedagogici i obrazovnom sistemu u entitetu Republika Srpska odgovaraju upravo ovakve generacije mladih "četnika"", istakao je Ćamil Duraković, bivši načelnik Srebrenice.

Iz škole kažu da je fotografija nastala dok su se njihovi učenici pripremali za priredbu povodom školske slave "Sveti Sava" bez prisustva nastavnika. Sve informacije je dobilo i resorno Ministarstvo odakle odgovaraju da su sigurnost i zaštita sve djece za vrijeme boravka u školi prioritet svake obrazovne ustanove u Republici Srpskoj.



"Rukovodstvo i stručna služba škole obavili su razgovor sa učenicima koji su objavili spornu fotografiju i izrekli im adekvatne mjere za neprimjereno ponašanje. Stručni tim škole zadužen je da održi sastanke sa roditeljima ovih učenika i skrene im pažnju da su odgovorni za ponašanje svoje djece, između ostalog, i na društvenim mrežama. Prva osnovna škola u Srebrenici preduzeće sve mjere na prevenciji i sprečavanju svih pojava koje bi mogle ugroziti sigurnost učenika ili dovesti do diskriminacije po bilo kom osnovu", saopštili su iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Proslava školske slave "Sveti Sava" ne dopada se srebreničkim imamima, pa ove godine svojoj djeci nisu dopustili da idu u školu i prisustvuju svečanosti. Kažu, ovakve škole u Republici Srpskoj treba da promijene datum obilježavanja školske slave, te da izaberu onaj koji svima odgovara. Vijekovima srpski narod obilježava Savindan. 27. januar je veoma važan školski i crkveni datum posvećen prvom srpskom arhiepiskopu i prosvetitelju Svetom Savi. Ovaj datum se u svim obrazovnim ustanovama u Republici Srpskoj i Srbiji obilježava kao školska slava.