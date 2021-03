Ritan za ATV: Najteža situacija do sada, na izmaku smo snaga

Najteža situacija do sada, što se nas zdravstvenih radnika tiče. Evo, godinu i više dana prošlo je od prvog dijagnostifikovanog kovid 19 pozitivnog pacijenata, a imamo osjećaj kao da ništa nismo radili, na izmaku smo snaga. Urgenetni centar UKC RS juče je imao jedan od najtežih dana do sada. U kovid ambulanti je pregledano 250 kovid pozitivnih pacijenata plus 250 pacijenata koji nisu zaraženi virusom korona, ja slobodno mogu da kažem da ne pamtim, kada je bio broj toliko pregledanih pacijenata i da su naše kolege već na izmaku snaga, izjavila je ovo za ATV Snežana Ritan, specijalista infektolog Klinike za infektivne bolesti UKC RS.

Ritan je dodala da što su mjere labavije to stanovništvo ima veću slobodu, a sve se to osvetilo zdravstvenim radnicima.