Rijetki poslodavci koji ne poštuju pravila za bolovanje tokom pandemije

Poslodavcima koji traže da radnici u izolaciji ili na bolovanju dođu na posao, nije ni potrebna inspekcija, jer će zaraza u preduzeću da se proširi, pa će posljedice po njih biti mnogo veće, poručuju iz Unije udruženja poslodavaca.

Saša Trivić ocjenjuje da su se radnici i poslodavci odgovorno ponašali tokom pandemije, a da su ovakvi slučajevi rijetki.

"U preduzećima nemamo klastera širenja zaraze, što su poslodavci zahvaljujući mjerama Instituta i našim savjetima uradili sve ono što treba da se uradi da do toga ne bi došlo. Prema tome, mislim da poslodavci se vrlo ozbiljno odnose prema koroni. 1.15-1.25 Ono što je evidentno da smo u proteklom periodu imali povećan broj bolovanja, međutim ni to nije previše koliko smo mi očekivali, u smislu da će biti nekih zloupotreba", kaže Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Trivić pojašnjava da prije mjesec dana zbog korone u nekim preduzećima nije bilo dovoljno radnika za proizvodni proces, dok su sada bolovanja na prihvatljivom nivou za poslodavce. Što se bolovanja zbog korone tiče, pravila Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske su jasna. Platu u periodu izolacije zbog korona virusa u prvom mjesecu snosi poslodavac, i to u iznosu od 70 do 90 odsto, u zavisnosti od pravilnika u preduzeću, dok naredne mjesece bolovanja refundira Fond - i to 90 odsto od plate.

"Tu je bilo nekih nejasnoća, zato što su ljudi praktično čitali propis ili im je neko tumačio, pa su se držali ovog dijela koji važi za preko 30 dana, koji je utvrđen na taj način. Obraćali su se osiguranici pojedinačno, u nekom manjem broju, više zapravo poslodavci koje je trebalo uputiti, šta tačno i kako treba da rade, i svima je odgovoreno tako kako je propisom definisano", kaže Dobriša Radić, rukovodilac Odjeljenja za kontrolu primarne zdravstvene zaštite u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Iz Instituta za javno zdravstsvo apeluju na sve, i radnike i poslodavce, da poštuju propise Republike Srpske i da ni u kom slučaju ne idu na posao ukoliko imaju simptome.

"Kada govorimo o samim epidemiološkim mjerama, tu upravo spada i ovaj sistem, odnosno poštovanje pojave simptoma. U slučaju da se kod određenih osoba pojave simptomi, ta osoba je neophodno da ostane kod kuće, jer mi ne znamo da li je ona pozitivna na virus korona ili eventualno ima gripu, ili je neko drugo respiratorno oboljenje", kaže Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Troškovi Fonda zdravstvenog osiguranja su znatno porasli ove godine, ali su sve potrebne refundacije izvršene. Dok traje pandemija kovida-19, svi građani Republike Srpske imaju obezbijeđenu zdravstvenu zaštitu preko Fonda - bez obzira da li su osigurani ili ne, te da li im poslodavac uplaćuje ili ne uplaćuje doprinose.