Rigorozne kotrole poštovanja preporučenih mjera

Ljeto je, turisti su stigli pa je Trebinje svakog dana punije, ali mjere zaštite od virusa korona i dalje su tu. Ima i provoda ali uz oprez.



Republički i gradski inspektori, komunalna policija i pripadnici Policijske uprave Trebinje stalo su na terenu, vikendom ih je najviše pogotovo u večernjim časovima.

Distanca, broj ljudi, sretstva za dezinfekciju, maske mjere su koje inspektori najviše kontrolišu, dok je policija akcenat stavila na radno vrijeme. Pljuštale su i kazne, a najčešća je ona od 3.000 maraka.

"Malo je narušena disciplina, svrha inspekcijskih kontrola nije sankcionisanje i kažnjavanje već podizanje građanske svijesti u ovome periodu. Da li će se to popraviti u narednom periodu vidjećemo", rekao je Đorđe Miljanović, načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove Trebinje.

Alarm za česte kontrole je sve veći broj oboljelih na jugu. Prvi čovjek Trebinja nije zadovoljan poštovanjem mjera, zdravlje je na prvom mjestu kaže Mirko Ćurića i dodje da je u gradu turizma privreda od velikog značaja.

"Jednostavno moramo zajdno da dođemo do pravog cilja, da privreda ne bi stala, da bi ugostitelji radili do 23 časa moramo poštovati sve mjere i kažnjavati one koji to ne poštuju", istakao je Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.

Mjere se neče pooštravati ali će se kontrole i kazne povećavati kažu trebinjski čelnici. Po ko zna koji put se šalju apeli svima da se mjere poštuju, ali i poruka da inspektiri neće imati milosti prema neodgovornim.