Rešić: Zakon će neprijavljivanje radnika tretirati kao krivično djelo

Ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić rekla je da će resorno ministarstvo u septembru sa Inspektoratom raditi na novom zakonu o upravnoj inspekciji i naglasila da će zakon neprijavljivanje radnika tretirati kao krivično djelo.

"Opredijelili smo se i da prve poreske obveznike, odnosno male privrednike sa do pet zaposlenih koji se prvi put registruju, inspektori prate, nalažu im mjere i edukuju ih i da ih ne kažnjavaju novčano jer smatramo da novi mali privrednici u početku ne mogu poznavati sve propise", navodi Rešićeva u intervjuu Srni. Poručuje da je cilj ovakvih mjera stimulisati privrednike da ostanu u Srpskoj i otvaraju preduzeća, te da im se pomogne, a ne da budu kažnjavani.

Rešićeva ističe da je poslovna zajednica navela da često ima problem sa preklapanjem opštinske i republičke kontrole, te da nema koordinacije, pa će novi zakon odrediti šta će kontrolisati opština, a šta Republika.

Ona navodi da je cilj Ministarstva i Vlade da lokalne zajednice jačaju, jer koliko su one jake - jaka je i Republika Srpska.

"Vlada Republike Srpske osmislila je posebnu liniju programa kroz koji sufinansira učešće nerazvijenih lokalnih zajednica da im ne bi, na primjer, zbog toga što trenutno za učešće u nekom programu nemaju 10.000 KM na raspolaganju, propalo 100.000 KM. Vlada je obezbijedila prošle godine 300.000 KM dodatnih sredstava za izrazito nerazvijene opštine za projekte koje sufinansiraju kod trećih lica", pojašnjava Rešićeva.

Prema njenim riječima, od tih 300.000 KM, utrošeno je 290.000 KM, a izrazito nerazvijene opštine dobile su ukupno milion KM investicija.

"Smatram da je to ključ da animiramo izrazito nerazvijene lokalne zajednice da dobiju sredstva jer im je taj novac zaista potreban", navodi Rešićeva.

Ona ističe da je cilj otvoriti posebne programe za izrazito nerazvijene opštine, budući da u bilo kojim projektnim aktivnostima uvijek veće opštine imaju više šanse.

"Ideja je da se jedan projekat dijeli na dva lota - jedan u kojem će se takmičiti izrazito nerazvijene opštine, a drugi za razvijene opštine, jer imaju različite potrebe, ali i kapacitet da dođu do sredstava", dodaje Rešićeva.

Govoreći o reformi javne uprave, Rešićeva pojašnjava da je Vlada Republike Srpske opredijeljenost za reformu jasno iskazala još 2006. godine, što je potvrdila projektima, programima i zakonima.

"Kako su godine prolazile, Fond za reformu javne uprave postao je tijelo za sebe, a Republika Srpska je ostala na svojoj putanji da pokuša promijeniti određene stvari", dodaje Rešićeva.

Ona podsjeća da je Srpska uvela centralnu bazu matičnih knjiga svojim novcem bez podrške Fonda za reformu javne uprave BiH, a pred kraj prošle godine izmijenjen je cijeli set zakona kako bi se matični broj dobio za jedan dan na jednom šalteru.

"To je naš cilj, to je za nas reforma, da radimo za naše građane i da nam administracija bude bolja. Za nas je reforma i to što želimo u svim porodilištima u Republici Srpskoj otvoriti matične službe da bi roditelji izlaskom iz bolnice mogli ostaviti podatke i kroz nekoliko dana dobiti rodni list", govori Rešićeva.

Ona naglašava da reforma predstavlja proces u kojem je Srpska ostala usamljena.

"Ne može me niko ubijediti da je obuka na računaru za državne službenike reforma, a to je ono što se finansira iz Fonda za reformu javne uprave", zaključuje Rešićeva.

Komentarišući medijske napise da Omarska i Kozarac traže da im se dodijeli status opštine, ona kaže da oduvijek postoje takve želje, ali da Ministarstvo nije dobilo zvaničnu inicijativu.