Rešić: Cilj da lokalne zajednice ostanu stabilne

Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejle Rešić rekla je danas da je cilj da lokalne zajednice ostanu stabilne i servis građanima, te da je najmanja stvar koja u ovom trenutku može da se uradi da najniža cijena rada ostane 100 KM kao 2019. godine.



"Već sutra ću obavijestiti Konfederaciju sindikata o ovom zahtjevu i da o tome dalje pregovaramo", rekla je Rešićeva, dodajući da se ovo treba brzo uraditi kako bi se lokalne zajednice rasteretile.

Ona je podsjetila da je novi Posebni kolektivni ugovor stupio na snagu u februaru i da su tada imali opsežne pregovore prilikom potpisivanja, jer je Ministarstvo uprave i lokalne samouprave na neki način bilo zastupnik opština i gradova.

"Tada su nam izrazito nerazvijene opštine rekle da je za njih prihvatljivo da najniža cijena rada bude 110 KM. Stvari su se, u međuvremenu, promijenile i vidimo da sve lokalne zajednice mogu doći u problem. Imamo 33 nerazvijene lokalne zajednice i diskutabilno je da li one mogu podnijeti tu vrstu cijene rada u ovom trenutku, nakon svega što se desilo", rekla je Rešićeva nakon sastanka u Istočnom Novom Sarajevu sa predsjednikom Saveza opština i gradova Srpske Ljubišom Ćosićem, potpredsjednikom Saveza Mladenom Đurovićem i generalnim sekretarom Saveza Acom Pantićem.

Ona je ocijenila da je izneseni stav Saveza veoma prihvatljiv, istakavši da niko nije planirao ovako teško stanje u lokalnim zajednicama.

Rešiićeva je istakla da je u protekla dva mjeseca vršena nivelacija velikog broja budžeta, koja će najvjerovatnije ponovo biti rađena do kraja godine.

Ćosić je izjavio da je detaljna analiza koja je urađena u proteklih mjesec dana zbog posljedica virusa korona pokazala pad poreskih i neporeskih prihoda u svim lokalnim budžetima, što će zahtijevati rezanje određenih troškova i uvođenje ušteda, vodeći računa da lokalne zajednice funkcionišu.

"Ova analiza će biti predmet rasprave na predstojećem sastanku Saveza opština i gradova i na njenoj Skupštini, nakon čega će biti upućena Vladi Republike Srpske. U ovom momentu, sigurno možemo reći da ćemo u zavisnosti od lokalne zajednice i strukture imati pad prihoda u budžetima od 25 do 30 odsto", rekao je Ćosić novinarima nakon sastanka.

Govoreći o primjeni Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u lokalnoj samoupravi koji je definisao da je najniža cijena rada 110 KM, a najviša 145 KM, Ćosić je naveo da su skoro svi načelnici opština i gradonačelnici tražili da ona ostane nepromijenjena.

"To će biti naš zvaničan stav koji ćemo saopštiti i Sindikatu, ali, nažalost, postoje neke lokalne zajednice koje su u izuzetno teškoj situaciji i koje će jedva moći da isplate i ovu najnižu cijenu rada", rekao je Ćosić.

On je naglasio da je riječ o minimalnoj cijeni rada koja je važila do februara, kada su sve procjene govorile da će budžeti i poreski prihodi rasti, ali da je, međutim, od marta do maja evidentiran pad koji će sigurno biti prisutan do kraja godine.

Ćosić je izrazio nadu da nakon rebalansa budžeta neće izostati podrška Vlade Republike Srpske, dodajući da je Savez već obaviješten da će poreski i neporeski prihodi najvjerovatnije biti na nivou 2019. godine.

"U ovoj godini će biti veoma teško održati sadašnji nivo funkcionisanja zbog čega se maksimalno moramo okrenuti ka odgovarajućim uštedama", zaključio je Ćosić.