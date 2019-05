Republika Srpska upozorila UN: SDA blokira formiranje vlasti u BiH

SDA protivpravno blokira formiranje Savjeta ministara BiH da bi članove srpske koalicije koja je pobijedila na izborima držala dalje od funkcija – upozorava se na to u 21. Izvještaju koji je Republika Srpska uputila Savjetu bezbjednosti UN-a.

Gorući problem je i to što SDA formiranje Savjeta ministara uslovljava prihvatanjem Nacionalnog plana za članstvo u NATO.

"Više od šest mjeseci nakon izbora, BiH još uvijek nema novi Savjet ministara zbog političke blokade od strane SDA, na čelu sa Šefikom Džaferovićem, bošnjačkim članom Predsjedništva BiH. Izvršena je podjela ministarstava, a dogovoreno je da predsjedavajući Savjeta ministara bude iz redova SNSD-a – srpske stranke koja je osvojila najveći broj glasova na izborima. Međutim, SDA sprečava formiranje Savjeta ministara postavljanjem nerealnih zahtjeva", navodi se u Izvještaju Republike Srpske Savjetu bezbjednosti UN-a.

U Izvještaju se navodi i da blokadom u formiranju institucija, SDA želi da izbjegne istragu o tome da li obavještajna služba i komisija za bezbjednost SDA popisuju vojno sposobne Bošnjake. Takođe, trebalo bi istražiti i to da li su neke fabrike oružja nezakonito povećale proizvodnju.

Kada je u pitanju uslovljavanje Republike Srpske za ulazak u NATO – jasno je da o pridruživanju ne može biti ni riječi, podvlači to i danas srpski član i predsjedavajući Predsjedništva Milorad Dodik. S druge strane, tvrdi Dodik, Republika srpska nema ništa protiv saradnje sa NATO-om.

"Mi ne bježimo od toga da se sarađuje sa NATO-om u projektima kakav je Partnerstvo za mir ili Ajpap, koji podrazumijeva individualnu saradnju na pojedinim programima. Oružane snage BiH su uključene u neke međunarodne operacije samog NATO-a, ali to ne znači da mi treba da budemo članice tog saveza i mi to naprosto ne prihvatamo i smatramo da je to sasvim legitimno. Smatramo da zbog toga ne treba da budemo kažnjeni, nego treba da budemo uvažavani", ocijenio je Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Na taj način se, poručuje predsjednik Republike Željka Cvijanović, blokira i evropski put BiH. Zbog toga je, tvrdi Cvijanović, i ranije trebalo formirati vlast u Federaciji i na bh. nivou kako bi BiH u novembru mogla da dobije kandidatski status za članstvo u Evropsku uniju.

"Jasna je i činjenica da upravo zbog neformiranja Savjeta ministara, zbog opstrukcija koje dolaze iz Sarajeva, prvenstveno od strane SDA, a potom i drugih partija koje su se tome priključile, mi danas trpimo i ne možemo da dođemo u skladu sa onim planiranim stvarima, ali i u skladu sa obećanjima od ljudi koja su nam data iz Evropske Unije", istakla je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Ministri u tehničkom mandatu, pritom, nemaju legitimitet ni zakonodavnu podršku za sprovođenje ključnih reformi za evropske integracije. Osim toga, Savjet bezbjednosti UN-a obavješten je i da institucije BiH ne ispunjavaju obaveze u oblasti bezbjednosti, borbe sa migrantskom krizom, pa ni zaštitom od terorizma. SDA, kako je navedeno, jasno krši i Dejtonski sporazum, i to provokativnom inicijativom za osporavanje imena Republike Srpske.

<