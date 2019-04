Republika Srpska treba da se slijepo drži Dejtona 

"Mislim da je i prije nego što je Haški sud formiran, 25 maja 1993. godine, jasno bilo zacrtano ko će se naći na optužnicama, da je jedan mozaik već unaprijed složen, da su elementi za mozaik unaprijed dati, i da su ih trebali složiti tužilac i haška vijeća," rekao je Vinko Pandurević, bivši oficir Vojske Republike Srpske.

Gostujući u emisiji "Ćirilica" Pandurević je pojasnio da su iz tih mozaika dobili likove, likove Srba, i da danas imamo presude od preko 1.300 godina za Srbe, a u to nisu uračunate doživotne robije.

"To pokazuje kakav je odnos snaga bio u to vrijeme u svijetu, u vrijeme sukoba, i kakav je danas. Presuda Radovanu Karadžiću jeste presuda jednom čovjeku sa imeniom i prezimenom, ali jeste i jednom čovjeku koji je bio na čelu institucije koja se zove Republika Srpska. On nije počinio ni jedan zločin lično, niti naredio. Ni jedan dokument koji je potpisao Karadžić nema inkriminirajuće elemente, svi su u skladu sa Ženevski konvencijama. Da li je na terenu, u neposrednim ratnim sukobilma bilo svega i svačega? Bilo je na svim stranama. Čak je i Haškom tribunalu trebalo 10-ak godina da prikupi dokumentaciju, da sagleda stanje i počne sa podizanjem optužnica i sa suđenjima," kaže Pandurević.

Kako kaže formalno je tačno da je Karadžiću individualna presuda, ali i da je ta presuda izuzetno važan mehanizam koji će koristiti i upotrijebiti muslimani, prije svega Bošnjaci u BiH, da se i dalje ruinira status i ustavna pozicija Republike Srpske.

"Ono što je Republika Srpska dobila u Dejtonu je izuzetno važno i Republika Srpska se toga treba slijepo držati, ali to ne odgovara mnogima u svijetu. Upravo je funkcija visokog predstavnika i Vijeća za implementaciju mira u BiH bio mehanizam preko koga bi se ruinirala ustavna uloga i ustavna pozicija Republike Srpske u BiH. Vlasti u Republici Srpskoj su u velikom problemu kako da se izbore sa svim tim, a istovremeno unutar Republike Srpske se stvara razdor između političkog rukovodstva, između pojedinih političkih partija," kaže Pandurević.

On dodaje da sankcije koje je uveo Haradinaj na robu iz Srbije i iz BiH nisu slučajne i da su usko povezane sa rješavanjem pitanja Kosova i Republike Srpske i NATO pakta.

"Nije on uveo na robu iz BiH zbog Bošnjaka, nego zbog Srba. Hoće se pokazati da su Srbi glavni remetilački faktor u BiH, kad je u pitnaju ulazak BiH u NATO, a da su Srbi na Kosovu, odnosno Srbija i Beograd, glavni remetilački faktor kada je u pitanju definitivno rješavanje statusa Kosova," rekao je Pandurević.