Republika Srpska tražila međunarodnu pravnu pomoć za pribavljanje izjave Agarvala

Republika Srpska je angažovala i međunarodnu pravnu pomoć kako bi konačno došla do izjave Navina Agarvala, Indijca koji je akcionar i bivši predsjednik Upravnog odbora "Krajina osiguranja" protiv koga se vodi istraga zbog zloupotrebe službenog položaja.

Uprava kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske izvještaj protiv Agarvala, i druge dvojice akcionara, Maniša Govila i Mladena Jovanovića, podnijela u aprilu 2016. godine.

"Pomenuti krivični predmet nalazi se u fazi istrage. U toku je postupak pružanja međunarodne pravne pomoći u cilju pribavljanja izjave od osumnjičenog Navina Agarvala", saopštili su iz Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.

U toku je i arbitražni spor vrijedan 40 miliona dolara koji su Agarval i njegov sunarodnik Gupta Nite, takođe akcionar, pokrenuli protiv BiH. U tužbi tvrde da su netačne informacije o "Krajina osiguranju" koje su bile navedene u prospektu prilikom emisije akcija koje su kupili. Još se čeka na zakazivanje glavnog ročišta za arbitražu.

"Mi smo bili za prijedlog da to bude u Parizu zbog manje troškova, a pošto ovi ostali smatraju da bi to bilo skladnije u Vašingtonu, vidjećemo šta će odlučiti arbitraža. Sva nadležnost po pitanju izbora advokatske kuće i svega ostalog je u nadležnosti Republike Srpske", istakao je Mlađen Mandić, Pravobranilaštvo BiH.

Kompletan predmet Pravobranilaštvo BiH predalo je u nadležnost Republike Srpske pod uslovom da međunarodni spor ne dovede do štete po BiH. Ministarstvo finansija Republike Srpske sprovelo je tender vrijedan i do milion i po maraka za plaćanje pravnog tima koji bi vodio spor sa Agarvalom. Agencija za osiguranje Republike Srpske uvela je vanrednu upravu u "Krajina osiguranje" i to zbog sumnje na nezakonitosti rada tadašnjeg vlasnika "Krajina osiguranja".