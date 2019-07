Republika Srpska objedinjuje račune za komunalije

Hrpa papira, hodanje sa jednog mjesta na drugo i čekanje u redovima za plaćanje računa uskoro će postati prošlost građana Republike Srpske. Sve na jednom računu, novi je način na koji će građani moći da plaćaju svoje komunalne obaveze.

Platforma “Smart City”, koja će objediniti sve račune, uskoro će biti gotova, a puštanje u rad se očekuje do kraja godine, kažu iz Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Srpske.

"Ovdje je cilj da mi uz pomoć sistema objedinjene naplate dođemo do finalnog proizvoda, a to je elektronska i papirna uplatnica na kojoj će se objedinjeno nalaziti svi troškovi komunalnih usluga koje jedna lokalna zajednica pruža svojim korisnicima. Cilj je, naravno, da se olakša svakodnevni život građana da oni na jednom mjestu mogu da plate sve svoje komunalne račune u toku jednog mjeseca, dakle, da ne moraju ići na više šaltera", kaže ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, Srđan Rajčević.

Na jesen bi pet opština ili gradova trebalo da dobiju "Smart City", a iduće godine još toliko. Elektronski šalteri i jedna uplatnica, ipak, neće uticati na otpuštanje službenika, koji su dosada obavljali taj posao, kaže ministar Rajčević. Jedina promjena je da će sve biti brže i efikasnije. Građani bi, kažu, bili na dobitku ovom uslugom.

- Mislim da bi to bilo od koristi, pogotovo, što mislim da je slična praksa u većini većih gradova. Tako da vjerujem da bi svi rado pristali na to, pogotovo ako je u pitanju samo jedna provizija. Znamo da su sad provizije izuzetno visoke i pomalo bezobrazne.

- Pa bi olakšalo, ovako bi bila baš manja provizija i to je još bolje.

- Pa ja sam za stari sistem. Kad nemam dovoljno para, kad imam koliko, platiću vodu, neću struju ili oću struju neću telefon, kažu potrošači.

Sistem objedinjenih računa je primjer dobre prakse, kažu iz Udruženja za zaštitu potrošača “Reakcija”. Prednosti je mnogo: manje bankarske provizije i sigurniji sistem naplate.

"Samom tom platformom dolazimo do saznanja da se primjenjuju primjeri dobre prakse na same nas potrošače, kako na uštedu samih ekonomskih pokazatelja, samih tih preduzeća koja nude komunalne usluge, tako definitivno zadovoljstvo potrošača će biti iskazano kao smanjenje određenih provizija odnosno bankarskih provizija, gdje je platformom zagarantovano pet do šest usluga, kaže Slaviša Kajkut, generalni sekretar udruženja za zaštitu potrošača "Reakcija".

Platforma “Smart City”, rađena je po ugledu na komunalno preduzeće “Infostan” iz Beograda, Usluge koje će se moći uplatiti će u početku biti komunalne naknade, utrošak vode, gradska čistoća i kanalizacija.