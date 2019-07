Republika Srpska kreće u reformu visokog obrazovanja

Dugogodišnji problemi koje sistem visokog obrazovanja u Srpskoj vuče za sobom izbili su na površinu posebno ove godine, kada je većina fakulteta nakon prvog upisnog roka daleko od popunjenih kapaciteta.

Studenti su nezadovoljni, jer im je budućnost neizvjesna, ali i na sadašnji način školovanja imaju brojne zamjerke.

Svih ovih problema su svjesni i u Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo. Upravo o tome se govorilo na tematskoj sjednici Vlade RS. Zaključak je jedinstven: neophodan je dugotrajan i udružen rad svih državnih inistitucija i nivoa obrazovanja, kako bi došlo do napretka, kaže ministar Srđan Rajčević.

"Naš prijedlog mjera se sastoji od tri faze: prva faza je faza same analize stanja i onoga što ćemo mi u vrlo kratkom roku uraditi, kako bi pokrenuli procese koje će dovesti do poboljšanja stanja u visokom obrazovanju. To se odnosi na period 2019-202o. godina. Zatim imamo period konsolidacije stanja. Ono se odnosi na kraj mandata ove vlade do 2022. godine. I imamo dugoročni period transformacije sistema visokog obrazovanja, koji će se odnositi na period do 2035. godine", rekao je Srđan Rajčević, ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS.

Reforme podržava i Vlada Srpske, poručio je premijer Radovan Višković. Napominje da je to dugotrajan proces, i da će biti potrebno mnogo strpljenja i mukotrpnog rada.

"Sve do konačnog cilja,a to je do potpune reforme našeg obrazovnog sistema i dovođenja našeg obrazovnog sistema da svi imamo korist od toga i privreda i Republika Srpska i veći BDP, veću zaposlenost, veću fleksibilnost naših privrednika kapaciteta, naučno-istaživački rad, koji je u ovom momentu, pa skoro, neprimijetan", naveo je Radovan Višković, premijer RS.

Tromost, nefleksibilnost, neprilagođenost globalnim tržišnim trendovima i zastarjeli studijski programi, problemi su koji se ne mogu riješiti preko noći, poruka je sa tematske sjednice Vlade Srpske. Važnost rada i ulaganja u visoko obrazovanje prepoznali su i predsjednik Srpske Željka Cvijanović, kao i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, poručili su u Vladi Srpske.