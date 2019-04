Republika Srpska je već odvojena, samo to nije proglašeno

"Ako hoćemo stabilan Balkan, onda se on mora redefinisati na način da budu objedinjeni prostori gdje su većinski dominantni narodi. Međutim, mi smo ovdje eksperiment koji nije dozvolio da se narodi razgraniče na istorijski način, da izgrade svoje države i onda pokušaju da sarađuju i grade prijateljstvo, nego smo ostali u tinjajućem sukobu oko mnogih pitanja. Sve dok imate problem granica i otetosti teritorije, ne možete da obezbijedite trajan mir", rekao je u intervju za "Novosti" Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH, komentarišući ideju o razgraničenju sa Albancima.

Dodik napominje da Srpska otvoreno prati politiku Beograda i da će prihvatiti sve što Srbija izabere kao definitivno rješenje.

-Ostajete li pri svom stavu - ako Kosovo dobije stolicu u UN, RS će proglasiti nezavisnost?

"Naravno. To nije sporno. Mi smo već odvojeni, samo to nije proglašeno. BiH je potpuno podijeljeno društvo. Država ne funkcioniše, već postoji neka njena imaginacija. Dejtonski sporazum je "sklepao" tu zemlju koja nema ništa zajedničko, a mi sad treba da pokušamo da napravimo neku zajedničku politiku. To ne ide", rekao je Dodik.

-Nedavno ste u Nišu kazali da su pred Srbijom i Srpskom decenije ujedinjenja. Hoćete li to možda ubrzati?

"Hoću ako budem mogao, ali nisam avanturista i neću narod uvesti u stradanje ili izbjeglištvo. Smatram da će se u geopolitičkom i regionalnom kretanju stvoriti jedan momenat kada će ujedinjenje biti moguće. Nemam dileme da će se to desiti, samo se bojim da ja, ili neko drugi, taj momenat ne propustimo", naveo je Milorad Dodik.

-Ponovo ste aktivirali mapu srpske države na Balkanu, ovaj put i sa dijelovima Crne Gore?

"To je hipotetička priča, a ja imam pravo da promišljam. Najstabilnije bi bilo kada bi se Srbi objedinili u jednoj perspektivnoj državi Srbiji. Nismo nikada nikoga u istoriji napali, pa nećemo ni sad. Taj prostor pripada nama. Kako će neko iz Sarajeva moći da kaže da je Banjaluka njegova? Nije njegova, već naša, srpska. Ona osjeća da pripada Srbiji. Svi to misle i 99 odsto Srba smatra da je to Srbija, a drugi mogu da se bore protiv toga koliko hoće, džaba im", smatra srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH.

-Mislite li da bi protesti u Beogradu mogli da dožive "majdanizaciju" i da li je to interes zapadnih sila?

"Primarni interes Zapada je da ima nestabilne države, da bi mogli da intervenišu. Niko ne želi jake lidere u regionu. Čim to neko postane, destabilizuju ga, jer im smeta. Srbija sad rješava problem Kosova i treba joj jaka pregovaračka pozicija, ali ako imate nestabilnost unutra, odmah niste dovoljno snažni. Ovi koji hodaju ulicama nisu ni svjesni upotrebe i zloupotrebe u tom pogledu", kaže Dodik.

-Neki su vam zamjerili što ste osudili proteste i tako se svrstali na Vučićevu stranu?

"Neka zamjera ko šta hoće. Ja podržavam ovo što Vučić radi. Da nije demokratska, vlast bi izvela policiju i vojsku i razbila proteste. Vidi se da je za vrijeme Vučića ekonomija Srbije porasla, u uslovima kada ekonomije u okruženju stagniraju ili padaju. Pričam sa njim i ne misli on da ovde teče med i mlijeko. Zna da ima problema koliko hoćete, ali primjećujem njegovu posvećenost da reaguje na svaki", izjavio je Milorad Dodik.

-Koliko će trajati paraliza vlasti u BiH, hoće li biti izabran Savjet ministara?

"Ona je uvijek u paralizi. I prije četiri godine je izabran Savjet ministara, pa je poslije godinu dana ušao u blokadu, ništa nije mogao ni da predloži, ni da odluči. BiH je nemoguća konstrukcija i paraliza je njen koncept", ocijenio je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

-Utiče li to na Republiku Srpsku, hoćete li zbog toga preduzimati neke korake?

"Naravno da utiče, mi smo "ubačeni" u tog monstruma. Ali, RS je stabilizovala svoju ekonomiju i svoj budžet, zahvaljujući pomoći Vučića. Stabilne su i političke institucije. Srpska je u nemogućim uslovima pokazala sposobnost da egzistira. Da nema stranaca, BiH ne bi trajala ni dva dana. Pustite nas i mi ćemo biti država", kaže Dodik za "Novosti".

-Ako se nastavi blokada, hoće li se Srbi povući iz Parlamenta BiH, a vi iz Predsjedništva?

"Napravićemo taktički najbolje što je moguće. Nešto mi se sviđa da ih malo iritiram tamo", naveo je predsjedavaći Predsjedništva BiH.

-DA li vam je Emir Kusturica poklonio onaj kišobran u bojama srpske zastave da ga nosite u Predsjedništvo BiH?

"Donio je nešto i neke knjige", navodi Dodik. Odgovara i da kišobran nije nosio, jer nije bilo kiše.

-A kako se snašao kao vaš savjetnik?

"Kad se probudi ujutru odmah zove telefonom i govori o tome šta možemo očekivati za 10, 15 godina. Uporan je, u nekim stvarima ne odustaje. On je moj prijatelj, politički istomišljenik, čovjek sa nesumnjivim autoritetom, koji može svima nama da pomogne", rekao je Milorad Dodik, srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH u intervju za "Novosti".