Republika Srpska je preživjela neviđenu golgotu pritisaka, podmetanja, osporavanja, nedozančavanja sredstava i zabrana, a uprkos svemu, pokazala je da može da egzistira i opstane i to je ono što kreatore specijalnih ratova, i obojenih revolucija, zabrinjava - rekao je to u intervjuu Agenciji SRNA Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

"Od momenta formiranja Republike Srpske protiv nje se vodio pravi rat u kome su, na kraju, učestvovale i međunarodne snage putem NATO-a a kasnije pod pritiskom opšte javnosti napravljen je Dejtonski sporazum koji je odmah bio predmet i atak na ono što su prava Republike Srpske, da se ona uruše i svih ovih godina da se ona umanje i unište i da se u prvoj fazi od Srpske napravi prazna ljuštura, a kasnije i besmislena zajednica", istakao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

Dodik ponavlja da su stranci upleli prste u izborni proces i da je nekoliko miliona funti upereno, kako kaže, protiv Republike Srpske koja, poručuje, ima bratske, ljudske i ekonomske odnose sa Rusijom. O uticaju stranaca na ovim prostorima, govorilo se i u emisiji "Ćirilica". Prisustvo britanskih specijalaca nećete vidjeti samo na Kosovu, nego i na konkretnim primjerima u Republici Srpskoj, kaže istoričar Radovan Kalabić.

"Oni prvo potpale nečiju kuću, nečiji dom, a onda se pojave kao vatrogasci. Ali kad ih pitate zbog čega ste poslali 40 specijalaca u BiH pred izbore, onda oni kažu "da spriječe maligni uticaj Rusije u BiH", naročito u trenutku, to im je zvanični odgovor u trenutku pred opšte izbore", istakao je Radovan Kalabić, istoričar.

Sve što je poznato u svijetu kao "žute", "obojene" ili kako već zovu te revolucije, kaže Dodik, isprobano je u Republici Srpskoj. Slično misli i analitičar Dragomir Anđelković koji kaže da je cilj takve priče promjena vlasti i, kako smatra, sarajevski centralizam.

"U tom pogledu posebno želim da istaknem događaj od prije dvije godine kada je opozicija htjela da napravi miting koji je trebalo da posluži za uvođenje tih takozvanih "žutih" i "obojenih" revolucija u Banjaluku. To je bilo organizovano od stranaca, a opozicija je to prihvatila. Mi smo išli sa svojim mitingom u isto vrijeme, pokazali način kako treba da se bori protiv toga i tada smo im srušili svu snagu i uništili njihov entuzijazam da rade na taj način", istakao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

"U takvim okolnostima, mi treba da postupamo racionalno, da prestanemo da igramo na muziku zapada, da prestanemo da mi budemo ti, koji olako pružaju ruku da ona visi u vazduhu. Treba pružati ruku, ali na racinalna nacin. Ali kada je stalno pružate, tako da se ponižavate, rušite svoju poziciju. I kada se radi o Kosovu to treba da shvatimo, a u Republici Srpskoj je srećom Mile Dodik to shvatio, i zato je Republika Srpske danas stabilna, a on meta", istakao je Dragomir Anđelković, analitičar.

Jedino je Republika Srpka garant osptanka srpskog naroda, poručili su gosti emisije "Ćirilica". Smatraju da bi Srbi, u slučaju da nema Republike Srpske, bili obespravljena manjina kao što su u Hrvatskoj ili na Kosovu, južno od Ibra.