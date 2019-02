Republika Srpska će se odvojiti od BiH ako prođe inicijativa SDA

Srpska će raspisati referendum i odvojiti se od BiH, ako inicijativa SDA o promjeni imena Republike Srpske prođe pred Ustavnim sudom BiH, kaže srpski član Predsjedništva, Milorad Dodik.



Gostujući sinoć u RTS-ovom Upitniku, Dodik je poručio da su oko toga saglasni i vlast i opozicija, i da je to, između ostalog, dogovoreno na zajedničkom sastanku, nakon što je Bakir Izetbegović najavio podnošenje inicijative. Svjestan je da bi u tom slučaju bilo određenih napada sa Zapada, ali bi, istovrmeno, bilo i onih koji bi otcijepljenje Srpske podržali.

"Biće napada sa zapada, ali ima ljudi i naših prijatelja koji bi to podržali. Mi smo izračunali najmanje 10 zemalja koje bi podržale naš status nezavisnosti. Oni moraju da znaju da to nije akcija nego reakcija i da nam je dosta više zloupotreba Ustavnog suda", istakao je Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Stalni napadi na Reubliku Srpsku zahtijevaju konkretan odgovor, poručuje i predsjednica Srpske. Željka Cvijanović kaže da Srpska ne napada, već se brani, ali to radi vrlo dobro.

"Svaki put smo znali kako ćemo odgovoriti i tako ćemo znati i na ove dalje nasrtaje ukoliko bi se desili na koji način odgovoriti institucionalno, jer upravo to je jedan od načina da odgovorite. Prema tome mislim da je njavažnija poruka da se ovdje ljudi okanu ćoravog posla i napada i gubljenja energije i volje i vremena, obračunavajući se sa nečim s čim se neće moći obračunati", istakla je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Ukoliko bi Republika Srpska zatražila nezavisnost, isto bi vrlo brzo uradili i Hrvati u BiH, uvjeren je Milorad Dodik. Takav scenario nije isključen, kaže Dodik, jer je BiH nefunkcionalna tvorevina.

"Ni Hrvati neće propustiti priliku da se odvoje od BiH. Onda znači da su se dva naroda izvukla, a jedan ostao, pa se postavlja pitanje ko bi tu ostao. - Može li to bez rata? - Može, naravno, ja mislim da je to racionalno. - Ali Bošnjaci ne žele takav scenario. - Ali to ne znači da mi treba da prestanemo da želimo", naglasio je Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Dodik kaže da je u Sarajevo otišao da bi branio interese Republike Srpske i da je jedino što traži poštovanje Dejtonskog sporazuma. U suprotnom će, poručuje, Srpska znati da odgovori.