Republika Srpska bilježi veću prosječnu platu od FBiH već tri mjeseca zaredom

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj već tri mjeseca zaredom je veća nego u FBiH. Po mjesecima to bi u Republici Srpskoj bilo za april 945 KM, maj 950, te jun 958 KM, odnosno, u Federaciji 940, 935 i 953 KM. Ispravan odnos prema tržištu rada, centralistički pristup, te brojne mjere Vlade Srpske su, između ostalog, na to uticale, poruka je to Saveza opština i gradova Republike Srpske. A lani su i gotovo sve opštine i gradovi Srpske bilježili bolje prosječne neto plate nego godinama unazad. Uprkos tome, prosječna plata u opštinama i gradovima Republike u 2019. godini, od najmanje do najveće se razlikovala za 694 KM. Tako se u Stanarima u prosjeku zarađivalo 1.245 KM, dok u Kupresu 551 KM. Iz Saveza to objašnjavaju različitom strukturom privredne djelatnosti.

"Imate neke male, izuzetno male opštine koje u strukturi privredne djelatnosti imaju možda dvije ili tri grane privrede koje funkcionišu na području opštine. Evo u Kupresu je to očigledno poljoprivreda, nešto malo je bilo prerađivačke industrije i ono što je javni sektor. Dok s druge strane imate lokalne zajednice koje su se organizovale tako da im je javni sektor oličen u centralizovanoj opštinskoj ili gradskoj upravi, par javnih institucija koje imaju solidne i dobre prosječne neto plate u Republici Srpskoj, plus ukoliko je nosilac privredne djelatnosti u toj lokalnoj zajednici, kao što je u Stanarima, termoelektrana, koja ima izuzetno dobra bruto i neto primanja za sve svoje zaposlene, onda dođe do takve razlike", izjavio je Ljubiša Ćosić, predsjednik Savza opština i gradova Republike Srpske. Odmah poslije Stanara, najbolje se zarađivalo u Ugljeviku, gdje je prosječna plata lani bila 1.221 KM, zatim u Gacku 1.135, te, očekivano, u Banjaluci, gdje su radnici u prosjeku zarađivali 1.024 KM. Od finansijskog, univerzitetskog, kulturnog centra, pa sve do usluga, iz najvećeg grada Srpske kažu da se za dobar životni standard mogu zahvaliti tome što je od 15 do 40 odsto različitih privrednih aktivnosti koncentrisano ovdje. “Pozicija centra, samim tim vuče i privredne aktivnosti i fokus i zapošljavanje. Imali smo dobre trendove u zapošljavanju prethodnih godina, sve do početka korone. Neki rast od skoro 9.000 zaposlenih za tri godine, pad nezaposlenosti na 8.8%, sve su to bili pozitivni trendovi", kaže Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke. Na samom dnu liste od 64 opštine i grada, pored Kupresa se nalaze i Donji Žabar i Vukosavlje. Nešto slabija primanja u poređenju s 2018. godinom su imali radnici iz Broda, Višegrada i Trnova. Prošlogodišnji prosjek neto plata u Srpskoj je bio 906 KM. Iznad toga se zarađivalo u Brodu, Srebrenici, Foči, Istočnom Drvaru, Istočnom Novom Sarajevu, Palama, Rudom i Trebinju.