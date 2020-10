Republika Srpska bez promjene odluka po pitanju migranata

Republika Srpska neće mijenjati odluke kada su migranti u pitanju. Tranzit da, ostanak u Srpskoj ne! Kampova, niti drugog smještaja neće biti, podvlači predsjednica Republike, Željka Cvijanović.

U izjavama Selma Cikotića, ministra bezbjednosti BiH, koji smatra da je dobro što su migranti u BiH jer ovdje troše novac umjesto turista kojih nema, Cvijanovićeva vidi neozbiljnu priču. Podsjeća Cikotića da turisti ne pale, ne razbijaju i ne provaljuju u kuće. Zato je stav Srpske jasan.

"Mene su neki stranci pitali, pa znate, možemo li u perspektivi.. pa su čak govorili i neke lokacije u Republici Srpskoj. Ja sam im objasnila da ovo nije nikakva predizborna priča, ovo je stav koji je na snazi godinama. Ovo nije nikakav otpor koji mi sada pokazujemo. Zato što znamo da ne možemo iznijeti taj problem", rekla je Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Migranti turisti, seksi ideje o readmisiji, samo su neke od izjava ministra bezbjednosti koje su šokirale javnost. Posljednja je i odluka o zatvaranju migrantskog kampa Bira u Bihaću i izmještanje migranta u srpsko selo Lipa nadomak Bosanskog Petrovca.

"Tri godine Unsko-sanski kanton, koji je prvi kanton koji je nastao u ovoj državi se bori sa migrantskom krizom. I to bori se sa migrantskom krizom u smislu posljedica migrantske krize. Mi migrante imamo na terenu u Unsko-sanskom kantonu. Hajde da bar zaustavimo dolazak migranta u USK. Ja vjerujem da je USK napravio malu pogrešku kada je povjerovao državi prije neke tri godine i pristao na to da se otvore migrantski kampovi na teritoriji USK. To je bila greška koju USK sada plaća", istakao je Nemanja Davidović, predsjednik Udruženja "Povratnici".

Migranti ne žele da ostanu u BiH i to stalno ponavljaju. Cilj je da se što prije domognu zemalja Evropske unije. Kako i na koji način, sredstva ne biraju. Ne prezaju ni od krivična djela, kojih je sve više, čak i ubistava. To što ih pokušavaju prebaciti u Lipu za njih je neprihvatljivo.

"Nećemo u Lipu jer nema mjesta, sve je puno".

"Ostajem ovdje, neću u Lipu zato što planiram da idem u Italiju, najvjerovatnije noćas ili kroz dva, tri dana", ražu migranti.

Zbog sve gore situacije, po ko zna koji put su Bišćani protestovali. Strahuju čak i za vlastite živote nakon što su vidjeli da migranti ne prezaju ni od čega.

"Dešavaju se neke stvari kao što je paljevina nekih tvornica koje su tu bile u svoje vrijeme aktivne gdje su ljudi proizvodili, radili. Kao recimo Kombiteks, zadnja paljevina ta koja je bila.. Više kuća u isto vrijeme, automobili se pale..Vidjeli smo situaciju u Žegaru gdje su migranti izgbili život, a oko 40 je bilo ranjenih", naglasio je Sej Ramić, odbornik u Skupštini Bihaća.

Među migrantima su bezbejdnosno interesantna lica, bez dokumenata i identiteta. Najbliže što mogu da priđu Republici je do međuentitetske linije gdje prolaz dalje brani MUP Srpske.

"Građani koji tamo žive blizu međuentitetske linije zaista su zabrinuti za svoju bezbjednost i sasvim osnovano su zabrinuti. Jer oni imaju na tom prostoru koji se definiše kao ničija zemlja, veliki broj lica bez ikakvog identiteta, lica koja dolaze iz zemalja sa izraženim vjerskim fanatizmom i ekstremizmom, dakle bezbjendosno interesantnih lica i naravno da su zabrinuti. I mi moramo biti pristuni tu. Pripadnici MUP-a su prisutni i biće prisutni samo sa jednim ciljem, da zaštite građane i Republiku Srpsku", istakao je Dalibor Ivanić, načelnik Uprave policije MUP-a Republike Srpske.

Na granici BiH i nije tako lako zadržati migrante. Dok hrvatsku čuva šest i po hiljada policajaca, BiH jedva da pokriva 1.700 službenika. Bez pomoći MUP-a Srpske, priznaju, teško bi izašli na kraj sa ilegalnim prelascima. Rješenje je, kažu u Graničnoj policiji, u readmisiji. Zato se moraju probuditi i neke druge BH institucije.

"Na primjer Ministarstvo spoljnih poslova BiH. Mi znamo da ti migranti dolaze iz zemalja koje nisu obuhvaćene ratom. Da li ste vi sjećate da je iz Ministarstva spoljnih poslova ikada, a to je nešto što je uobičajeno u diplomatskom pravu, pozvani neki od ambasadora tih zemalja iz kojih dolaze migranti koji očito narušavaju bezbjednost naše zemlje. Ja se ne sjećam da jeste", Svevlad Hofman, savjetnik direktora Granične policije BiH.

Rješenje Ministarstva bezbjednosti čeka se već godinama. Do tada, Bišćanima ostaje nada se Bira neće ponovo aktivirati, a srpskim povratnicima u Bosanskom Petrovcu da će se ubrzo ugasiti i kamp u Lipi. Rješenje čekaju i u Velikoj Kladuši, jer kamp Miral i pored obećanja lokalnih vlasti još nije zatvoren.