Republički štab: Sačiniti stručnu analizu o povećanom broju zaraženih

U protekla 24 sata u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske preminula je ženska osoba kod koje je potvrđeno prisustvo novog korona virusa, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

"Riječ je o osamdesetsedmogodišnjoj pacijentkinji iz Banjaluke, koja je imala više hroničnih udruženih oboljenja. U Odjeljenju COVID Klinike za infektivne bolesti liječila se od 22. 04.2020.godine", saopštili su iz UKC RS.

Novi virus korona potvrđen je kod još 69 osoba u Republici Srpskoj, od testiranih 447 uzoraka u posljednja 24 časa, u Institutu za javno zdravstvo i UKC-u. Riječ je o 25 osoba muškog i 44 ženskog pola.

22 osobe su iz Banjaluke, 11 iz Teslića, devet iz Dervente, osam iz Doboja, četiri iz Broda, po dvije osobe iz Modriče, Prnjavora, Gradiške i Čelinca, i po jedna osoba iz Mrkonjić Grada, Kozarske Dubice, Zvornika, Vukosavlja, Petrova, Laktaša i Kneževa.

Među osobama kod kojih je potvrđen novi virus korona je jedan doktor medicine i četiri medicinske sestre iz UKC Republike Srpske. U okviru epidemiološkog nadzora testirano je i još 20 zdravstvenih radnika iz Banjaluke, Čelinca, Doboja i Mrkonjić Grada i ovi nalazi su negativni.

"Ono što bilježimo svakako je porast broja oboljelih, odnosno porast pozitivnih na virus korona u psoljednjih 2-3 dana. Jedan od razloga je svakako i to da smo kroz skrining doma za stara lica, o čemu sam juče govorio, evidentirali broj ossoblja, kako sam obavješten iz Dervente, asimptomatksi u domu za stara lica bilo prisutno, a oni su vjerovatno prenijelo zarazu na niz korisnika. U ovom turnusu rađeno je svakako 18 osoba koje borave takođe u tom domu u Derventi za starija lica koja su testirana, gdje je 12 korisnika ovog doma pozitivno na korona virus zajendo sa dva radnika koji su zaposleni u staračkom domu", rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite.

Republički štab za vanredne situacije poslije održane sjednice naložio je Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite da sačini stručnu analizu zbog čega je proteklih nekoliko dana u Republici Srpskoj zabilježen povećan broj zaraženih novim virusom korona.

U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske ukupno se liječi 152 osobe sa potvrđenim prisustvom ili sumnjom na prisustvo korona virusa.

"Od 48 pacijenata teže kliničke slike, dok je u izolaciji sedam pacijenata, koji čekaju nalaz na koronu. Kod šest pacijenata zdravstveno stanje zahtijeva respiratornu podršku, a jedna osoba je na neinvanzivom modu mehaničke ventilacije. Na Odjelu stare hirurgije imamo 25 pacijenata sa lakšom do srednje teškom kliničkom formom i 65 pacijenta sa lakšom do srednje teškom kliničkom formom na odjelu same Pulmologije", istakao je Šeranić.

Testirane su ukupno 44 osobe iz lokalnih karantina ili objekata za izolaciju, a pozitivne su tri osobe iz karantina u Tesliću. Do sada je kroz taj karantin prošlo 200 ljudi, a u ovoj opštini je zaraženo 30 osoba, sedmoro ih je u bolnici u Doboju. Iz lokalnog štaba apeluju na sugrađane da se pridržavaju mjera.

"Ta tri lica u toku sedmodnevnog praćenaj nisu imali nikakvih tegoba i na mjerenju temperatura stalno su bila afibrilna. Radi se o mlađim licima koja su praktično zdrava. Tri lica koja su pozitivna sanitetskim vozilom su prebačena u Republički centra za izolaciju pozitivnih osoba na Covid tj. Studentski doma za ovu našu regiju u Banja Luci", naglasio je Stojan Smiljanić, epidemiolog Doma zdravlja Teslić.

Republički štab za vanredne situacije danas je donio Zaključak o regulisanju radnog vremena zdravstvenih ustanova - apoteka u Republici Srpskoj. Tako se u Republici Srpskoj ograničava rad apotekama u trajanju od 7 do 19 časova, osim apoteka koje organizuju dežurstvo ili pripravnost.

Jedinice lokalne samouprave dužna je da, u vrijeme kada apoteke ne rade, obezbijedi kontinuirano snabdijevanje lijekovima i medicinskim sredstvima, u skladu sa potrebama jedinice lokalne samouprave, putem dežurstva ili pripravnosti u najmanje jednoj apoteci, u skladu sa propisima koji uređuju apotekarsku djelatnost.