Ređaju se nasljednici Govedarice, ali on odbija da se preda

Vukota Govedarica, Milovan Bjelica i Mirko Šarović – to su imena koja se u ovom trenutku pominju kao potencijalni kandidati za predsjednika Srpske demokratske stranke.

Jedini koji je javno rekao da će biti kandidat jeste aktuelni potpredsjednik stranke i načelnik opštine Sokolac Milovan – Cicko Bjelica, dok se o ostalim imenima zasad samo spekuliše u stranačkim krugovima.

Nedavno se pojavila informacija da se aktuelni predsjednik SDS Vukota Govedarica neće ni kandidovati za novi mandat, nakon loših rezultata stranke na prethodnim izborima i kritika koje već mjesecima trpi od fukcionera vlastite partije. Govedarica tu informaciju za Srpskainfo nije ni potvrdio, ni demantovao, uz opasku da nikakvu odluku još nije donio.

Prema informacijama naših izvora u SDS, Govedarica bi od kandidature mogao da odustane samo u slučaju da pred kraj unutarpartijskog izbornog procesa shvati da nema podršku većine. Do tada, nije spreman da se preda, pozivajući se na 284.195 glasova koje je dobio kao kandidat opozicije za predsjednika Republike Srpske.

"S druge strane, u najavama Cicka Bjelice više se krije namjera da sebi obezbijedi ostanak na funkciji potpredsjednika SDS, jer mu je ta funkcija ugrožena, više nego što ima šansu da postane lider stranke. Postoje informacije da Bjelica u tajnosti prikuplja potpise članova SDS kako bi bila održana vanredna Skupština SDS, na kojoj bi bio izabran novi predsjednik stranke. U toj varijanti ostali organi stranke bi se birali naknadno. S druge strane, ako ne bude vanrednih izbora, Skupštinu ne treba očekivati prije ljeta", priča izvor Srpskainfo.

Aktuelni ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović odavno se u javnosti pominje kao potencijalni lider SDS, ali saznajemo da je Šarović sada prvi put zainteresovan da preuzme stranku, ako to članstvo bude tražilo od njega.

"Njegov problem je što su odbori SDS u Krajini više naklonjeni Govedarici. Šarovićev argument je da su to odbori koji nemaju dobre izborne rezultate, dok s druge strane, Semberija, Hercegovina i Sarajevsko-romanijska regija iza sebe imaju kakav-takav rezultat, a one nisu za Govedaricu. Potpredsjednik SDS i gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić takođe nije otpisan u igri za predsjednika SDS, ali se smatra da se on neće kandidovati protiv Šarovića. Od važnijih pojedinaca u SDS, još nije prelomio predsjednik Glavnog odbora Milan Miličević. Ako bude opozvan na prijevremenim izborima za načelnika Teslića, i on će vjerovatno biti protiv Govedarice", zaključuje naš izvor iz SDS.

Politički analitičar Cvijetin Milivojević smatra da Šarović nije nikakvo novo, već staro lice i podsjeća da se on već oprobao kao prvi čovjek RS.

"Iskreno, nije korektno da komentarišemo unutarstranačka dešavanja u SDS, ali oni sami su krivi jer su krenuli u tu vrstu predizborne kampanje. Moj stav je da oni iza kojih stoje rezultati treba da budu favoriti. To što se ovoj stranci dešava na neki način je poruka birača zbog načina na koji je SDS prije četiri godine kao poražena u RS ušla u vlast na nivou BiH. Za razliku od političkih predstavnika Hrvata i Bošnjaka, oni u Sarajevo nisu otišli kao izborni pobjednici u RS, već voljom SDA. Na taj način se ne može u politici dugo ostati. Među krivcima za takvu vrstu bitisanja SDS svakako je i gospodin Šarović. On je bio dio tog Saveta ministara BiH", kaže Milivojević za Srpskainfo.

Podsjeća da je i Bjelica staro lice u politici, s tim što pokušava da se prilagodi novonastalim okolnostima nudeći ruku saradnje predstavnicima vlasti Srpskoj.

"To što je na vlasti u Sokocu govori da on u svojoj mikrosredini dobro stoji. Bilo bi logično da najmlađi među njima, to je Govedarica, bude najbolji politički menadžer. Međutim, mnogi njegovi potezi govore da on nije čovjek koji shvata snagu, težinu i identitet SDS. Uz sve loše stvari, ta stranka je stvarala RS, i ne možete pobjeći iz te kože. Kada je riječ o Mići Mićiću, iza njega stoje rezultati. To je jedini preostali gradonačelnik SDS", zaključuje Milivojević.

Najbolje rješenje

Ko je među kandidatima koji se trenutno pominju najbolje rješenje za SDS?

"Nemoguće je odgovoriti iz razloga što se ne zna šta je cilj SDS. Da li želi da postane građanska stranka i pobjegne od toga da je nacionalna? Da li u tom svom kvaziopozicionizmu žele da postanu jedna vrsta samodovoljne izolacionističke stranke koja ne želi ni s kim da komunicira? Ili žele da poštuje volju birača u RS i shvate da imaju toliko poslanika da ne mogu da budu vlast, ali da im se nudi da učestvju u dijelu vlasti RS u Sarajevu? Na osnovu poruka koje slušamo iz SDS, njihov jedinstveni cilj ne može se uhvatiti", kaže Milivojević.