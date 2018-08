Realni sektor mora biti okosnica razvoja Srpske

Paradigma ekonomskog razvoja u Republici Srpskoj mora se mijenjati jer okosnica razvoja ne može biti javni sektor i moramo mnogo više pažnje posvećivati realnom sektoru, rekao je danas poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić prilikom posjete fabrici obuće "Dermal" u Kotor Varošu.

Špirić je istakao da su "Dermal" i vlasnik i direktor tog preduzeća Radenko Bubić primjer snage realnog sektora, jer u Kotor Varošu zapošljavaju 600, a u pogonu u Kneževu još 200 radnika i pripremaju da udvostruče proizvodnju u Kneževu.

On je naglasio da Republici Srpskoj treba više ovakvih kompanija i menadžera kao što je Bubić, dodajući da će u narednom periodu više značaja biti posvećeno realnom sektoru i kroz zakonodavne i sve druge aktivnosti kojima je moguće dati podršku.

"Moramo činiti sve da investicije u realni sektor budu što je moguće snažnije, jer javni sektor ne može sam biti generator razvoja. Na prvom mjestu treba da bude realni sektor, a da mu podrška bude javni sektor", rekao je Špirić.

On je izrazio zadovoljstvo što je vidio da u pogonima "Dermala" rade mladi ljudi, te ocijenio da je to dokaz da se i ovdje može živjeti i raditi.

"Bilo mi je zadovoljstvo što sam razgovarao sa srećnim radnicima koji svaki dan proizvode 4.500 pari obuće za najmodernije armije i policije svijeta. Najvažnije je da su kupci zadovoljni i da tražnja nadmašuje ponudu. Ovo je najjasniji primjer da je moguće opstati na ovim prostorima", istakao je Špirić.

Navodeći da ovo preduzeće ne zapošljava samo ljude iz Kotor Varoša, nego i iz Čelinca i ima pogon u Kneževu, Špirić je poručio ljudima da ostanu uz "Dermal" i Bubića, jer će tako svima biti bolje.

Prema njegovim riječima, strani investitori su dobro došli, ali primat treba dati domaćim.

Špirić je rekao da je ovo vrijeme kada i "Dermal" priprema planove za naredni period i zamolio Bubića da, ukoliko se to uklapa u njegovu strategiju, razmisli o tome da otvori manji pogon koji bi zapošljavao 200 radnika u Drvaru.

"Tamo bi dobio najpovoljnije uslove od prostora u kojem bi bio smješten pogon do subvencionisanja struje i otvaranja radnih mjesta. To nije nemoguće, imaćemo komunikaciju i sa rukovodstvom opštine Drvar i sprovesti anketu među stanovnicima da bismo vidjeli šta se može uraditi", istakao je Špirić.

Bubić je izjavio da "Dermal" ima veoma dobre međunarodne reference i da sarađuju sa pet od deset najvećih proizvođača obuće u svijetu.

On je istakao da je zadovoljan što politički predstavnici posjećuju privrednike i dodao da to budi nadu da će u budućnosti imati značajniju podršku, koja nije izostajala ni do sada.

""Dermal" od osnivanja bilježi stalni razvoj i rast zaposlenosti, prihoda i investiranja. Naše investicije godišnje u prosjeku iznose 1,5 miliona KM i plan nam je da nastavimo da investiramo i da se širimo. Planiramo da povećamo proizvodnju u Kotor Varošu gdje smo kupili sve hale bivšeg "Proleksa" i da u Kneževu gradimo vlastiti proizvodni pogon, da idemo ka broju od 400 do 500 radnika", naveo je Bubić.

Bubić je istakao da otvaranje proizvodnog pogona u Drvaru nije neosnovana priča. "Mi idemo tamo gdje ima dovoljno radne snage i razmotrićemo ideju koju je iznio Špirić", rekao je Bubić.

"Dermal" je jedan od najvećih poslodavaca u privatnom sektoru u Republici Srpskoj i trenutno zapošljava 800 radnika, a 90 odsto proizvodnje namijenjeno je za izvoz.