Realizacija brojnih projekata do kraja godine

Brojni projekti na području opštine Novi Grad biće realizovani do kraja godine, zahvaljujući podršci vlade Republike Srpske - to poručuje načelnik opštine nakon sastanka sa premijerkom.

U delegaciji Vlade bio je i ministar finansija. Putevi, sanacija školskih objekata, vodosnabdijevanje, zaštita od poplava, razni projekti u poljoprivredi, mnogo se, kaže Miroslav Drljača, radi.

"Moramo reći da je iznos investicija rekordan u zadnjih četiri ili pet godina i da garantuje da će 123 projekta biti završena u toku ove godine. Smatramo da je Vlada svojim aktivnostima omogućila opštini dalji razvoj jer je jedna od preokupacija Novog Grada da radi na investicijama posebno u seoskim sredinama jer u Novom Gradu dvije trećine stranovnika živi u seoskim sredinama", istakao je Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.

Premijerka kaže da je Vlada Srpske obezbijedila 120 miliona KM koji se plasiraju u različite projekte širom Srpske. Na području Novog Grada riječ je o projektima vrijednim milion i 400 hiljada maraka.

"Sve su to važni projekti. Većina toga dolazi iz javnih investicija, dakle od sredstava Vlade Republike Srpske s tim što imamo određen broj projekata koji dolaze na osnovu podrške koju smo dobili od Srbije kroz program podrške Srbija jedan i Srbija dva. To predstavlja poseban aktivizam i daje posebnu dinamiku kad realizujete važne stvari od lokalne putne infrastrukture do rekonstrukcije škola, izgradnje i rekonstrukcije vodovoda, onda to znači poboljšanje uslova života za sve naše građane", istakla je Željka Cvijanović, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Posjeta Novom Gradu iskorišćena je i za stranačke aktivnosti. Nakon sastanka sa predsjednicima opštinskih odbora SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije, istaknuto je da koalicija odlično funkcioniše. Održan je i prošireni radni sastanak Opštinskog odbora SNSD-a.