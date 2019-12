Razmotren Prijedlog izmjena zakona o stvarnim pravima

Nepokretnosti koje poslije pravosnažno okončanih upravnih postupaka i dalje egzistiraju kao društvena ili državna svojina u javnim evidencijama o nepokretnostima, ta svojina pretvara se u pravo svojine Srpske.

Vlasnik zgrade koji je pribavio odobrenje za građenje ili odobrenje za upotrebu zgrade stiče pravo svojine na gradskom građevinskom zemljištu u društvenoj svojini ili u svojini nosilaca svojine javnog prava koje služe za redovnu upotrebu, te zgrade u skladu sa regulacionim planom ili planom parcelacije glavne su izmjene Zakona o stvarnim pravima Republike Srpske.

"Ukoliko nema plana parcelacije svojim rjšenjem će to utvrditi organ koji vodi imovinski postupak. Odredili da bespavni graditelji mogu da uđu u postupak legalizacije ukoliko je obajekat izgradio na zmeljištu koje je u državnoj odnosno društvenoj svojini", rekla je Bosiljka Predragović, direktor RUGIP RS.

Poslanici vlasti i opozicije očekuju da će zakon rješiti legalizaciju zemljišta na kome su izbjeglice i raseljena lica izgradili kuće, a koju su dobili od lokalnih zajednica.

"Da lokalne zajednice zaista pokušaju odrediti najmanju cijenu zemljišta imajući u vidu o kojim kategorijama lica se radi", istakla je Spomenka Stevanović, šef Kluba poslanika DEMOS-a.

"Boriti, boriti se da ta zemlja uknjiži građanima Prijedora, jer to nisu više ni izbjegla, ni raseljena lica to su građani Prijedora i oni moraju biti rješeni", istakao je Milan Tubin, poslanik SDS NSRS.

Poslanička grupa "Zajedno za BiH" uložiće amandamn na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima, jer smatraju da krši Ustav BiH.

"Samo pitanje titulara, znači nosioca vlasništva nad imovinom treba prethodno da se uredi na nivou zakonskih propisom na nivou PS BiH. I tada da se razjansi pod kojim uslovima, kako i na koji način i koja imovina knjiži na imovinu kako entiteta Republika Srpska, tako i lokalnih zajednica i institucija koje osniva ovaj entitet", naglasio je Senad Bratić, poslanik "Zajedno za BiH".

"Sve valdine funkcije i ovlašćenja koja nisu ovim Ustavom izričito povjerena instituciajma BiH, pripadaju entitetima. Što znači da Zakon o stvarnim pravima, odnsno svojinski obligacioni odnosi su u isključivoj ustavnoj nadležnosti Republike Srpske", rekla je Bosiljka Predragović, direktor RUGIP RS.

Iako nije bio na dnevnom redu, raspravljalo se i o radu Etičkog odbora NS RS. Raspravu je pokrenuo status na društvenim mrežama Sonje Karadžić Jovičević, u kome se pronašao njen kolega poslanik, Nebojša Vukanović iako nije pomenut imenom i prezimenom.

"Mogu da shvatim što me nazvala psom koji laje i koji je pravedno kažnjen. Česititi kadijo prvi iz ovog Etičkog odbora, od koga ja to uzimam 100 eura pa da ne diskutujem. Ja stvaarno čekam, neka mi ona da 100 eura pa da je ne prozivam", rekao je Nebojša Vukanović, poslanik SDS-a.

"A da ste se prepozanli u 100 eura? Pa ko sam ja da kažem da je to za vas, puno, malo ili da je to jefitino. Ja stvarno mislim da je malo, ali nigdje pomenuti niste. Zaista ne razumijem zašto ste se prepozanli i otkud takava reakcija. Ali dobro, vi nastavite s tim, Etički odbor će raditi dok ima mandat jer mu je to zadatak", istakla je Sonja Karadžić Jovičević, potpredsjednik NS RS.

"Vi ste napisali: Govorim o onima koji se trude, rade, ne laju, pomažu kad mogu, ne odmažu, ne glume žrtve i usput pljuju koga stignu. Ja glumim žrtvu, pljujem koga stignem... a ćute o onom za šta dobiju 100 eura", istakao je Nebojša Vukanović, poslanik SDS-a.

"Nemojte mene stavlajti u kontekst nekih svojih eventualnih kompleksa, frustracija, kako god se to zvalo. Nemojte da moj život i moj fejsbuk profil i tviter bude centar vašeg života", istakla je Sonja Karadžić Jovičević, potpredsjednik NS RS.

"To vaše licemjerstvo neka vam služi na čast, završili smo za sva vremena", naglasio je Vukanović.

"Nisam ja pogođena time, to je dobro. Vjerovatno i za mene i za vas", istakla je Sonja Karadžić Jovičević.

Opozicija je imala i primjedbe na kako su i rekli lošu kadrovsku politiku - odgovor im je stigao od šefa Kluba poslanika SNSD-a Igora Žunića. Žunić ih je pitao da li je najbolje rješenje da na čelo Agencije za lijekove BiH, kojom rukovodi PDP, bude postavljen ginekolog.

"Da ne dođemo do pitanja amabasadora i njihove sposobnosti i vještine. Kako ste bivšeg načelnika Trebinja stavili da bude ambasador u Slovneiji... Znam da ne govori ni jedna strani jezik. Vi ste ih birali", rekao je Igor Žunić, šef Kluba poslanika SNSD-a u NS RS.

Žunić je još poručio da svaka vlast u svijetu, pa i u Srpskoj, raspoređuje kadrovska mjesta.