Razmotren Nacrt zakona o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama

Problem imovinskih odnosa nastao uzurpacijom zemljišta, najvažniji je zadatak Zakona o kojem su raspravljali narodni poslanici. Nudili su konkretna rješenja, ali i iznosili statistike.



Identifikovano je 100.000 uzurpacija za 266 katastarskih opština u Republici Srpskoj, rekla je direktor RUGIPA Bosiljka Predragović, obrazlažući zakon o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama. To znači da ni lica ni država ne mogu raspolagati tom imovinom jer je sporan imovinski odnos.

"Nastojali smo da pronađemo način koji bi olakšao kako građanima da steknu odnosno okončaju svoje sporne imovinske odnose i tamo gdje postoje uslovi upišu svojinu i da olakšamo državi tamo gdje je ona bila dužna da obezbijedi poljoprivredno zemljište koje nema ili da isplati novčane naknade, ruši objekte", rekla je Bosiljka Predragović, direktor RUGIPA.

"Ja sam ubjeđen da će ovaj zakon napraviti ogroman poremećaj u imovinsko pravnim odnosima na prostoru Republike Srpske. Pojavljivaće se ljudi i dokazivati da su njihovi čukundjedovi pa i stariji šta već ide iza čukundjeda, će se dokazivati da je bio dobrovoljac u prvom svjetskom ratu", istakao je Tomica Stojanović, poslanik SDS-a.

Rješavanje problema uzurpiranog zemljišta treba prenijeti u sudsku nadležnost, a ne na organe uprave, da se ne bi donosile razičite odluke, poručio je poslanik socijalističke partije. Risto Marić kaže da uzurpatorima ne treba smatrati ljude koji su decenijama plaćali poreze i druge obaveze na zemljište.

"Sva sporna rješenja koja se odnose na ovu materiju bi trebala biti vraćena i ponovo stavljena u razmatranje, a rješenja na koja su prethodni vlasnici odnosno uzurpanti, odnosno oni koji su upisani u javne knjige plaćali poreze na tu imovinu ovoj državi bi trebalo da steknu pravo svojine", istakao je Risto Marić, poslanik Socijalističke partije.

Prvi čovjek parlamenta predložio je konkretno rješenje kako bi se lakše riješio taj problem. Nedeljko Čubrilović kaže da je bilo prijedloga da ovaj akt bude razmatran u dva dijela ili u formi dva zakona, o čemu treba razmisliti.

"Dobro je to što su narodni poslanici praktičnim primjerima govorili o problemima na koji će se naići kroz implementaciju ovakvih zakonskih rješenja. Na to treba obratiti pažnju, a u svakoj od tih prilika imati u vidu činjenicu da ne smijemo ošteti one ljude pogotovo pojedince koji su zainteresovani za određena rješenja", naglasio je Nedeljko Čubrilović, predsjednik NS RS.

U razmatranom zakonu o pravosudnom ispitu, ukinuta je naknada plaćanja ispita licima sa invaliditetom koja iznosi 800 km. Poslanici su razmorili i Nacrt zakona o o nasljeđivanju koji se donosi radi usaglašavanja određenih odredbi sa Ustavom Srpske.