Razmotren Nacrt izmjena Krivičnog zakonika Republike Srpske

Doživotna kazna zatvora za počinioce najtežih krivičnih djela, novina je u krivičnom zakoniku Srpske. Nacrt dokumenta razmatrali su danas za teško ubistvo, obljubu djeteta mlađeg od 15 godina ako je usljed djela nastupila smrt djeteta, ubistvo predstavnika najviših organa Republike Srpske i najteže oblike krivičnih djela protiv ustavnog uređenja Republike Srpske ako je pri izvršenju djela učinilac umišljajno lišio života jedno ili više lica.

Mnogo rasprave nije bilo, što je kaže ministar pravde, dobar pokazatelj.

"Ja sam siguran da je to rješenje koje smo i trebali i morali predložiti i upravo i na ovaj način bolje ikad nego nikad i mislim da to može biti između ostalog i značajna mjera odvraćanja, ako to postignemo, onda smo napravili u suštini dobar posao", rekao je Antun Kasipović, ministar pravde Republike Srpske.

Inicijativa za uvođenje doživotne kazne, potekla je upravo iz Narodne skupštine. Značaj izmjena zakonika, prepoznali su i opozicionari. Naročito zato što će doživotnu kaznu zatvora dobiti i oni koji najteže krivično djelo počine nad djetetom.

"To nekako smatram našim uspjehom jer zaštita djece mora biti primarna u društvu, u svim društvima, a pogotovo u društvu u kojem je natalitet u padu", istakla je Ivanka Marković, poslanik SDS u NS Republike Srpske.

Izmjene krivičnog zakonika u stopu su pratile i izmjene Zakona o krivičnom postupku. Veća prava osumnjičenog i oštećenog, najvažnije su novine koje ove izmjene donose. Između ostalog, predviđeno je i da krivično gonjenje protiv osumnjičenog, preuzme oštećeno lice, u slučaju da tužilac odustane od optužnice nakon njenog potvrđivanja. Neobično tečnu i kvalitetnu raspravu, prekinuo je već viđen scenario. Zasijedanje je ubrzo praktično prisvojilio pet opozicionara, koji su na konstantno pozivanje na povrede poslovnika potrošili čak sat vremena zasijedanja.

Zloupotrebama i bespotrebnom otezanju zasijedanja u kraj bi trebalo da stane juče razmotrn novi Poslovnik o radu. Jutros su narodni poslanici raspravili i o Zakonu o faktoringu.