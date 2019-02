Razgovori o trasi auto-puta kroz Semberiju

Auto-putem prema Srbiji, kod Bijeljine će se moći do oba granična prelaza, poručio je to direktor Auto-puteva Republike Srpske" Dušan Topić, na sastanku sa gradonačelnikom Bijeljine Mićom Mićićem.

Stekli su se uslovi za finalizaciju planske dokumentacije grada Bijeljina, na osnovu inicijative kolega u Srbiji, kaže Topić.

"Na nama je da nastavimo priču koju smo počeli još 2014. godine kada smo uradili plansku dokumentaciju i čak i studijsku dokumentaciju za dio auto-puta Brčko-Bijeljina do rijeke Drine. Sada proširujemo to sa ovim krakom do rijeke Save, jer u perspektivi, imaćemo dva prelaska u Srbiju, autoputem jedan, preko Save jedan, jedan preko Drine, jedan u Rači, jedan u zoni Pavlovića Ćuprije", kaže Dušan Topić, direktor Auto-puteva Republike Srpske.

Najava izgradnje auto-puta Beograd-Banjaluka preko Bijeljine je velika razvojna šansa za taj grad, kaže Mićić. Bijeljina je predložila da trasa auto-puta Banjaluka-Brčko-Bijeljina koja prelazi preko Drine bude osnova za budući auto-put.

"Mislim da smo naišli na razumijevanje, da imamo puno aduta i puno argumenata, da to bude ta trasa puta, da mislim da bi bila dobra i odlična za grad Bijeljinu i da budući auto-put bi sigurno značio puno za razvoj našeg grada i spajanje i Banjaluke i Beogada, sa gradom Bijeljina", kaže Mićo Mićić, gradonačelnik Bijeljine.

Do sredine 2019. godine mogu se očekivati konkretniji podaci i ulazak u ozbiljnije pregovore sa odabranim partnerom, kaže Topić. Podsjeća da je 2014. godine kada je rađena procjena i dobijena ponuda za dionicu od granice Brčko Distrikta do rijeke Drine, u dužini od 31 kilometar, gruba procjena kostanja izgradnje bila oko 240 miliona evra.