Razgovori o konceptu nove Vlade Srpske, nismo se bavili imenima ministara

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović rekla je da su predstavnici stranke sinoć u Banjaluci razgovarali o tome na koji način treba da bude koncipirana buduća vlada Republike Srpske, a nisu se bavili imenima ministara.

Cvijanovićeva je rekla da je na sastanku bilo riječi o tome da SNSD danas ima više koalicionih partnera nego u prethodnom periodu i o zadacima koji će se provoditi u narednom periodu.

"Bavili smo se i time na koji način da funkcioniše punom snagom koordinacija između naših ljudi u institucijama Srpske i onih koji obavljaju važne poslove na nivou zajedničkih organa u Sarajevu", rekla je Cvijanovićeva novinarima.

Prema njenim riječima, to će posebno doći do izražaja kada dođe do formiranja Savjeta ministara i kada je potrebno da se napravi "životnija veza" nego što je to bilo u prethodnom periodu, kada je taj link nedostajao.

"Mnoge stari su se dešavale, a da nažalost uopšte nije postojala komunikacija predstavnika iz Srpske koji su radili u zajedničkim institucijama BiH sa institucijama Republike Srpske. To će u potpunosti biti promijenjeno", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je na sastanku bilo riječi i o pitanju bezbjednosti, migracijama, budžetu za narednu godinu, strateškim infrastrukturnim opredjeljenjima za narednu godinu, zapošljavanju i demografskoj slici u Srpskoj.

Sinoćnjem sastanku u Palati Republike prisustvovali su predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, potpredsjednici Željka Cvijanović, Radovan Višković, Nikola Špirić i Nebojša Radmanović, kao i članovi Predsjedništva stranke Dragan Lukač i Zoran Tegeltija.