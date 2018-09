Ratni vojni invalidi traže - Vlada odobrila: Ukidaju se putarine

Ratni vojni invalidi treba da se oslobode plaćanja putarine, predlažu u toj organizaciji Vladi Srpske. Tamo odgovaraju da su tu odluku već donijeli. Čekaju da "Autoputevi" izmjene Pravilnik.

Ministar Neđo Trninić uvjerava da će uskoro biti riješeno. U odboru kažu da je u regionu to odavno praksa, pa im nije jasno, zašto je u Srpskoj još nisu prepisali.

"Jer je ružno da su sve zemlje u regionu to riješile da RVI i generalno osobe sa invaliditetom ne moraju da plaćaju, samo RS to još nije uradila. I ružno je jer smo mi upućivali zahtjeve ministarstvu saobraćaja i veza, ali oni su to prebacili na autoputeve. Nije riješeno ni pravilnikom ni zakonom za sad", rekao je Vojin Gušić ,predsjednik Odbora RVI BORS.

Hoće i to vrlo brzo, odgovaraju u Vladi. Donijeli su odluku o ukidanju putarina i za ratne vojne invalide, ali i za druge invalide do određene kategorije, kaže Neđo Trninić.

"Nismo išli na izmjenu zakona, to bi bila procedura koja bi trajala jako dugo, pošto postoji zakonska mogućnost da se to reguliše i pravilnikom. Dali smo zadatak Autoputevima da pripreme pravilnik i to je sada u proceduri, određivanje tehnike na koji način će se to regulisati i ja očekujem da će taj pravilnik i biti usvojen", kaže Trninić.

U Autoputevima kažu da je naređenje ministarstva stiglo prije mjesec dana. Ne govore ipak kada će pravilnik, ali kažu da su pripremili prijedlog.

"Nadzorni odbor preduzeća upoznat je sa predmetnim zaključkom, te je obavezao Upravu preduzeća da uradi detaljnu analizu pitanja oslobađanja od plaćanja putarine motornih vozila navedenih kategorija lica. Nakon detaljne analize, pripremljen je prijedlog izmjena pravilnika, koji reguliše ovo pitanje, o čemu će raspravljati Nadzorni odbor preduzeća", kažu iz javnog preduzeća "Autoputevi RS".

Očekuju u Vladi da će tim izmjenama zahtjevi ratnih vojnih invalida biti ispunjeni. Putarine bi bila oslobođena lica sa invaliditetom sa minimum 80% tjelesnog oštećenja, odnosno lica kod kojih je utvrđena nesposobnost donjih ekstremiteta 60%.Tu pogodnost bi trebalo da imaju i udruženja i savezi organizacija lica sa invaliditetom, a koja imaju status udruženja od javnog interesa u RS, ali i vozila, kojim se prevoze oboljeli od rijetkih bolesti u svrhu liječenja.